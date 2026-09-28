Харьюский уездный суд приговорил жителя Таллинна Олега Беседина к семи годам лишения свободы по делу о ненасильственной деятельности против Эстонии и неоднократном нарушении международных санкций. Суд утвердил ранее заключенное соглашение между обвиняемым и прокуратурой, сообщает ERR.

По версии обвинения, Беседин участвовал в информационной деятельности, согласованной с российскими государственными структурами и людьми, которых эстонские власти связывают с операциями влияния. Прокуратура утверждала, что через YouTube-канал он распространял материалы, поддерживающие действия России, а также заявления, которые, по оценке следствия, должны были снижать доверие к государственным институтам Эстонии, НАТО и Евросоюзу.

Отдельная часть обвинения касалась нарушения санкционного режима ЕС. Суд указал, что через подконтрольный Беседину телеканал TVN транслировались программы российских СМИ, находящихся под санкциями. Кроме того, следствие связывало его с передачей прав на показ трех фильмов российскому государственному информагентству и распространением связанного с подсанкционными СМИ контента в соцсетях.

Прокуратура и защита договорились о семилетнем сроке еще в середине сентября. За деятельность против государства соглашение предусматривало шесть с половиной лет, за нарушение санкций — два года и девять месяцев, однако наказания были частично поглощены, поэтому итоговый срок составил семь лет. Время, проведенное Бесединым под стражей с ноября 2025 года, будет зачтено.

Суд также постановил конфисковать имущество Беседина на €77 104,32. Из этой суммы предполагается покрыть и процессуальные расходы в размере €3 195,80

Олег Беседин известен как создатель популярной русскоязычной группы «Таллиннцы» в Facebook и автор видеоконтента. При задержании в ноябре 2025 года он вину не признавал, однако позднее согласился на разрешение дела в согласительном порядке.