Администрация президента Южной Кореи потребовала от Украины официальных объяснений и извинений за разглашение факта передачи Сеулу двух военнослужащих КНДР, попавших в плен ВСУ. Об этом сообщило агентство «Ренхап», назвав такую реакцию необычно жесткой.

По словам старшего секретаря президента по связям с общественностью Сон Ги Хона, Киев раскрыл информацию в одностороннем порядке, без консультаций и даже без уведомления, а потом еще и заявил, что договоренности о неразглашении не было.

Первое — «серьезная проблема», но второе, считает он, «серьезно подрывает доверие между правительствами двух стран». Из-за этого, добавил секретарь, президента Ли Чжэ Мёна внутри страны даже стали обвинять во лжи.

«Этот акт наносит серьезный ущерб дружественным отношениям между двумя странами. Мы выражаем глубокое сожаление по поводу одностороннего разглашения информации в нарушение соглашения и ложного публичного заявления о том, что “соглашения о неразглашении не было”. Мы требуем официального разъяснения и извинений и рассматриваем необходимые дополнительные меры по этому вопросу», — говорится в заявлении.

Сон Ги Хон отметил, что именно украинская сторона предложила в целях обеспечения безопасности сохранить в тайне передачу северокорейских военных Сеулу. По его словам, в Киеве пояснили, что это деликатная тема, которая внутри страны может вызвать критику в связи с упущенной возможностью включить солдат КНДР в списки по обмену на украинских военнопленных, которые находятся в России.

Таким образом, позиция администрации президента Южной Кореи заключается в том, что не только существовала договоренность о неразглашении, но и Украина сама ее запросила.

В администрации также раскритиковали некоторых южнокорейских политиков. По мнению Сон Ги Хона, вместо того чтобы указать на ошибку Киева, они превращают чувствительный вопрос нацбезопасности в предмет политической борьбы и, защищая «неправомерные действия» украинской стороны, вредят интересам страны. Секретарь призвал воздерживаться от непроверенных и ложных утверждений.

О передаче северокорейских военных рассказал президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Сообщалось, что солдаты попали в плен в январе 2025 года после отправки в Курскую область для поддержки российских сил, и сами желали, чтобы их передали Южной Корее.

После этого Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении конфиденциальности, назвав ее действия «глубоко прискорбными». Он подчеркнул, что раскрытие информации затрагивает безопасность как самих северокорейских пленных и их семей, так и отношения между двумя Кореями.

На следующий день южнокорейский президент обвинил Украину в нарушении договоренности.

«Мне неизвестно, что побудило украинскую сторону раскрыть информацию вопреки соглашению о конфиденциальности, но это глубоко прискорбно», — отметил он в X.

В Киеве это отрицают. Источник в офисе Зеленского утверждал изданию «РБК-Украина», что Киев якобы не обещал скрывать этого. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил в соцсети, что договоренности вовсе не было, сообщения о ней он назвал «неправдой».

По данным «Ренхапа», в украинском президентском офисе также объяснили, что сообщили о передаче без подробностей, а держать ее в полном секрете было бы странно.