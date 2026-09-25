Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении договоренности не разглашать передачу Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Поводом стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября, где он публично рассказал об их отправке.

«Учитывая проблемы, к которым могла привести огласка, сохранить это в тайне было правильным решением во всех отношениях. Мы об этом договорились», — написал Ли в X.

Он назвал раскрытие информации «глубоко прискорбным», подчеркнув, что вопрос затрагивает безопасность самих пленных, их семей, а также отношения на Корейском полуострове. Прежде власти Южной Кореи не подтверждали прибытие военных именно из-за этих рисков.

Двух северокорейских военнослужащих украинские силы взяли в плен в январе 2025 года во время боевых действий в Курской области. По данным Yonhap, они выразили желание отправиться в Южную Корею, после чего Киев и Сеул обсуждали их передачу.

«Недавно мы направили двух северокорейских военнопленных в Республику Корея. Их трудно захватить живыми. Один из них, когда понял, что станет военнопленным, пытался покончить жизнь самоубийством. И его удивило, что судьба не дала ему погибнуть», — заявил Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

Офис Зеленского отметил, что передача состоялась по прямой договоренности с Сеулом, а публично Украина раскрыла только сам факт отправки двух человек — без маршрута и подробностей операции. Украинская сторона добавила, что полностью скрывать их передачу другой стране было бы странно.

В том же сообщении Ли назвал подход, при котором о возвращении пленных объявляют ради политической выгоды без учета риска для людей и национальной безопасности, «жестоким и безответственным».