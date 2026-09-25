Утром 24 сентября китайские журналисты проходили в Белый дом освещать визит Си Цзиньпина, а корреспондентов CNN, MS NOW и Politico останавливали у ворот. Причем к тому моменту суд уже распорядился восстановить их пропуска. На этот контраст обратила внимание The New York Times.

Конфликт начался 18 сентября, когда Дональд Трамп объявил о запрете для трех редакций работать в Белом доме. Он обвинил их в распространении недостоверных сообщений; администрация впоследствии также сослалась на соображения национальной безопасности. CNN, MS NOW и Politico обратились в суд.

В ночь на 24 сентября федеральный судья Тимоти Келли постановил восстановить пропуска на время разбирательства. По его предварительной оценке, журналистов лишили доступа без необходимой процедуры: им заранее не сообщили о решении и не дали возможности его оспорить. Судья также усомнился, что запрет действительно был вызван угрозой национальной безопасности.

Однако утром, когда в Белый дом прибыл Си Цзиньпин, сотрудники трех редакций по-прежнему не могли пройти внутрь. Корреспондент CNN Бетси Кляйн рассказала, что несколько раз пыталась попасть на территорию резиденции. Редакции вновь обратились к судье. Примерно к полудню журналистам восстановили доступ.

«Добро пожаловать к нашим зрителям здесь, в Соединённых Штатах и по всему миру. В этот час мы наблюдаем три важные новости: новое событие в запрете на прессу. Мы по-прежнему не можем получить доступ к Белому дому, даже после того как федеральный судья приказал администрации Трампа немедленно восстановить доступ к CNN, MS NOW и Politico», — сообщил ведущий CNN Вольф Блитцер.

Спор сказался и на освещении визита. В знак солидарности с CNN крупнейшие американские телекомпании, включая Fox News, отказались работать в общем телевизионном пуле Белого дома. Поэтому обычной совместной съемки прибытия Си для этих каналов не было. Уже после возвращения пропусков CNN и MS NOW сообщили, что их журналистов не допустили к освещению прибытия китайского лидера на государственный ужин.