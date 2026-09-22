Президент США Дональд Трамп 22 сентября выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Неделя высокого уровня — одно из главных событий года, во время которого мировые лидеры с высокой трибуны могут делать самые яркие заявления, которые впоследствии широко расходятся в СМИ. Но в этот раз глава Белого дома сталкивается с бойкотом из-за попыток администрации ограничить свободу масс-медиа. Подробнее — в материале RTVI.

Бан от Вашингтона

18 сентября американский лидер объявил, что запретил доступ в Белый дом трем СМИ, обвинив их в распространении фейков.

«С гордостью заявляю, что с сегодняшнего дня я запрещаю доступ в Белый дом фейковым новостным каналам CNN, MS NOW и Politico <…> из-за их постоянного «сообщения» фейковый новостей! СМИ не должны постоянно писать или сообщать вымысел и ложь, когда освещают деятельность президента США», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как рассказали NBC News несколько чиновников, это объявление застало врасплох ряд высокопоставленных помощников в Белом доме. При этом Трамп рассматривал вариант запрета деятельности определенных журналистов и СМИ еще в начале своего президентского срока, но потом «отказался от этой идеи или его отговорили».

На следующий день репортеру MS NOW Акайле Гарднер, журналистке CNN Бетси Кляйн и сотруднице Politico Шайенн Хаслетт было отказано в доступе в Белый дом. Гарднер сообщила, что фотографу MS NOW также было отказано, но одному из продюсеров телеканала разрешили пройти на территорию Белого дома.

«У Кляйн и Хаслетт отобрали аккредитацию пресс-службы Белого дома, когда они попытались проникнуть на территорию. Рабочие места в Белом доме, обычно используемые CNN и MS NOW, в субботу пустовали», — отмечает NBC News.

Ответный бойкот и судебный иск

Этот эпизод — самое острое и масштабное противостояние между прессой и Трампом, чьи конфликты со СМИ были характерной чертой обоих его президентских сроков, пишет The Hill.

СМИ, которым заблокировали доступ в Белый дом, не стали сидеть сложа руки и подали в суд на администрацию Трампа.

«Этот запрет не может быть более прямым посягательством на Первую поправку и более вопиющим нарушением наших самых фундаментальных конституционных принципов», — подчеркивается в иске.

Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Она в том числе запрещает посягать на свободу слова и свободу прессы.

«Мы уведомили правительство о том, что подаем иск в защиту наших прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции, и отстаиваем принцип, согласно которому правительство не решает, о чем будет сообщать или публиковаться пресса», — говорится в совместном заявлении CNN, MS NOW и Politico.

Судебное разбирательство назначено на 23 сентября на 15:30 по местному времени (22:30 по Москве).

Скандал разгорелся не только между Трампом и этими тремя изданиями — к ситуации в знак солидарности подключились и другие американские СМИ. Так, телеканалы Fox News, ABC, CBS, CNN и NBC договорились приостановить совместное освещение деятельности Трампа.

«Пять телеканалов долгое время совместно несли ответственность за телевизионное освещение президентских мероприятий, разделяя финансовые затраты и распространяя видеоматериалы, которые транслируются новостными организациями по всему миру», — отмечает The New York Times.

По информации издания, телеканалы выполняют свои обязанности по очереди, а CNN должен был освещать поездку Трампа на Генеральную Ассамблею ООН. Впрочем, отдельные телеканалы и стриминговые сервисы могут по своему усмотрению снимать видеоматериалы с мероприятий главы государства. К примеру, канал Real America’s Voice согласился осветить поездку президента в ООН.

Кстати, бойкот уже возымел эффект. 21 сентября крупнейшие телеканалы США не привезли камеры на церемонию открытия новой вертолетной площадки на Южной лужайке Белого дома. При просмотре официальной трансляции Белого дома на YouTube речь президента невозможно расслышать, так как звук искажен, пишет NYT.

Однако администрация Трампа, вероятно, сможет решить проблему с освещением выступлений Трампа. Власти США запустили трансляцию «Трамп ТВ» на Youtube-канале Белого дома.