В башкирском Стерлитамаке произошел пожар в торговом комплексе «Солнечный», есть погибшие и пострадавшие. Посетителям приходилось прыгать из окон здания, некоторых спасли местные жители. Возбуждено уголовное дело. Подробности ― в материале RTVI.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном кирпичном здании на Коммунистической улице поступило в 11:26 по московскому времени, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкортостану.

Очаг возгорания находился на втором этаже, говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

МЧС сообщило о четырех погибших. Трое из них ― сестры, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Эвакуированы 17 человек, включая ребенка. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин ранее сообщал, что в ГКБ № 1 Стерлитамака госпитализированы три женщины и 16-летняя девочка.

Одна из пациенток находится в реанимации в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Одна из девушек получила травмы, спрыгнув с третьего этажа, сообщил Рахматуллин. По данным Baza, у нее перелом ребер. Девочка-подросток получила отравление продуктами горения.

По данным МЧС, площадь пожара составила 2,1 тыс. кв. м. Тушение осложнялось сложной планировкой и конструктивными особенностями здания. В 14:05 пожар был локализован, позже в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.

Mash опубликовал видео, на котором видно, что люди выпрыгивали из окон ТЦ на растянутый внизу брезент. Местные жители также подогнали под окна здания фургон и помогали людям спуститься на крышу автомобиля по стремянке.

По данным телеграм-канала, в ТЦ не сработала сигнализация, а коридоры были заставлены шкафами, что затрудняло эвакуацию. В администрации комплекса отрицают проблемы с сигнализацией, пишет UFA1.RU.

Продавцы рассказали Shot, что огонь вспыхнул в отделе одежды на втором этаже. По их словам, едкий запах гари чувствовался в течение часа, но найти очаг возгорания не получалось.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за аварийного режима электрооборудования, передает Mash.

Как выяснили «Осторожно, новости», последняя проверка пожарной безопасности здания проводилась в октябре 2021 года.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 1 ст. 3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и даст оценку действиям контрольно-надзорных органов.