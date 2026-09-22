Подразделения российской группировки войск «Центр» в результате активных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Сейчас российские подразделения ведут бои с окруженными формированиями противника, а группировка «Центр» одновременно развивает наступление в направлении Александровки.

Авиация ВС РФ наносит удары ФАБами по позициям противника в Доброполье — российские войска стараются зайти в город с южной стороны. «Контроль над селами Золотой Колодец и Марьевка позволяет ВС РФ продвигаться в районе Доброполья», — заявил глава ДНР Денис Пушилин. Группировка «Центр» также установила контроль над н. п. Гулевое — в 11 км к востоку от Доброполья.

Таким образом, «Центр» не только наступает на сам город, но и параллельно зачищает от сил ВСУ западные районы ДНР. После завершения этой кампании группировка сможет высвободить силы для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию с запада. Отдельное значение имеет Марьевка: село стоит на берегу реки Самары у трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском, — ее занятие не только расширило зону контроля ВС РФ на правом фланге Добропольского района, но и позволило нарушить логистику противника по важной магистрали.

С 13 сентября юг Донецкой области, включая Добропольское направление, официально перешел под ответственность группировки войск «Азов»*, созданной на базе 1-го корпуса НГУ «Азов»*. Руководит ею бригадный генерал Денис Прокопенко (позывной «Редис»); точная полоса ответственности публично не объявлялась, но, предположительно, она тянется от границы Днепропетровской области через Донецкую область до окрестностей Константиновки.

Подразделения 12-й бригады «Азов»* участвуют в боях за Доброполье с марта 2026 года — по данным Офиса президента Украины, бригада участвовала в купировании добропольского прорыва ВС РФ, а затем продолжила оборонять направление и готовить оборону самого города. Прокопенко заявил, что сейчас на этом направлении украинские силы противостоят значительно превосходящим силам противника — по его оценке, соотношение составляет примерно 1 к 6.

Как оценивают ситуацию на украинской стороне

Украинские военные и аналитики рассматривают Доброполье как южную часть более крупного российского замысла по обходу украинского оборонительного пояса Донбасса. Андрей Белецкий на страницах издания «Украинская правда» описывал этот план так: российские войска рассчитывали создать две «клешни» — с юга через Доброполье и с севера через Святогорск, — после чего выйти в район Барвенково и создать угрозу украинской группировке в зоне Славянска и Краматорска. По его оценке, северная часть замысла сейчас фактически сорвана, из-за чего значение добропольского направления для дальнейшего хода кампании возрастает.

Издание LB.ua в обзоре фронта отмечало, что быстрое овладение Добропольем существенно улучшило бы для российских войск возможности продвижения к Краматорску с юга. Рубеж Доброполье — Дружковка авторы называют важным для того, чтобы не допустить обхода Славянско-Краматорской агломерации: «Доброполье ежедневно приобретает все большее оперативное значение», — говорится в тексте.

Украинские военкоры, побывавшие в Доброполье в начале сентября, описывают направление как урбанизированную агломерацию с плотной застройкой. Российские подразделения пытаются проникать в населенные пункты небольшими группами, а затем закрепляться в зданиях — это принципиально отличается от классического сценария массированного механизированного штурма.

Один из украинских офицеров рассказал военкорам, что результат обороны Доброполья зависит не только от удержания переднего края, но и от постоянных поисково-ударных действий в ближайшем тылу против уже проникших групп. Отдельно украинские публикации отмечают насыщенность направления беспилотниками — в частности, здесь работает подразделение БПЛА 1-й президентской бригады НГУ «Буревий».

Штурм на земле

Российский военкор Евгений Поддубный рассказал о работе морской пехоты в наступлении на Доброполье. По его данным, штурмовые подразделения 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» ведут зачистку территории на одной из окраин города. В условиях, когда противник маскирует позиции, обнаружить укрепления удается только при непосредственном продвижении пехоты — именно такая работа, по словам Поддубного, часто становится ключом к продвижению на участке.

В одном из эпизодов морпехи выявили вражеский блиндаж, укрытый в лесополосе — его обнаружили благодаря разведке местности и изучению рельефа. Работу координировал замкомбата с позывным «Барни». В ближнем бою штурмовая пара действовала слаженно: один боец подавлял противника огнем из стрелкового оружия, второй сблизился и забросил гранату в проем блиндажа. Поскольку внутри укрепления были оборудованы ходы сообщения и «лисьи норы», позволяющие уйти от поражения, «Барни» принял решение уничтожить объект полностью — для этого применили противотанковую фугасную мину.

Доброполье — город в ДНР, административный центр Добропольской городской территориальной общины. Накануне СВО в феврале 2022 года здесь проживало около 28 тыс. человек (28 170 по данным украинской статистики на 1 января 2022 года). Город сформировался как шахтерский центр, его экономика исторически связана с добычей угля. Доброполье расположено примерно в 45 км к северо-западу от Красноармейска (Покровска) и вблизи важного направления на Дружковку и Краматорск, что в ходе боевых действий придало ему существенное оперативное значение.

* «Азов» признан в РФ террористической организацией и запрещен.