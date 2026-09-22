В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщил «Ленте.ру» член российской делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, встреча Лаврова и Рубио ожидается в среду, 23 сентября.

«Вся наша делегация будет в Нью-Йорке уже завтра», — рассказал Карасин.

Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в штаб-квартире организации в Нью-Йорке 18 сентября. Общеполитические прения продлятся с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. В течение ближайшей недели почти 130 мировых лидеров изложат позиции своих стран по основным международным проблемам. Российскую делегацию возглавляет Лавров, его выступление запланировано на 26 сентября.

Встречу с Рубио на полях Генассамблеи ООН Лавров анонсировал в середине сентября. До этого главы дипведомств встречались в июле в Маниле, стороны обсудили ситуацию на Украине, обстановку в Персидском заливе и нормализацию условий работы дипмиссий.

На Генассамблее ООН Лавров проведет десятки двусторонних и многосторонних встреч, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«График уже сверстан, он, как и всегда, крайне плотный. Там десятки двусторонних и многосторонних встреч буквально каждые 15 минут», — сообщил он.

По словам Алимова, встреч с представителями Украины в графике Лаврова сейчас нет, но Москва готова рассмотреть соответствующее предложение Киева, если оно поступит.