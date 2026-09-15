Конфликт России и Украины мог бы закончиться еще год назад, если бы Запад выполнил договоренности, достигнутые год назад на саммите президентов РФ и США в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на 13-м посольском круглом столе «Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада» в Москве.

«Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», — сказал министр.

По его словам, некоторые европейские страны периодически предлагают непублично «установить какой-то канал общения».

«Были такие эпизоды, мы тоже не отказывались, даже с европейцами», — отметил Лавров, уточнив, что по закрытым каналам европейцы не сообщали «ничего нового».

Министр вновь отметил, что Россия готова к переговорам и никогда не пыталась их затягивать или осложнять — об этом, по его словам, неоднократно говорил президент Владимир Путин, в том числе на саммитах ШОС в Киргизии и БРИКС в Нью-Дели.

При этом на период переговоров Москва не будет приостанавливать СВО: как напомнил Лавров, ранее из-за вмешательства Запада провалились стамбульские договоренности.

Также глава МИД заявил, что Россия готова искать «разумные компромиссы» по украинскому урегулированию, но не в ущерб своим интересам.

«Мы ни разу не меняли свою позицию. Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы», — сказал министр. Он добавил, что для Москвы важны следующие пункты: обеспечить «нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях».

По словам Лаврова, если для США называют ключевой проблемой «территориальный вопрос», то для России это «вопрос людей».

«Вопрос <…> судеб людей, которые столетиями жили и в Крыму, и в Донбассе, в Новороссии, чьи предки основывали Одессу, Николаев, порты на Черном и Азовском морях, и которых пришедший через госпереворот к власти киевский режим назвал террористами», — подчеркнул он.

Евросоюз, в отличие от США, по мнению Лаврова, остается на «тупой абсолютно позиции»: отказывается признавать Крым и Донбасс российскими, настаивает на границах 1991 года и продолжает записывать в свои документы вступление Украины в НАТО.

Отдельно министр раскритиковал риторику Брюсселя о «европейских ценностях», которые Киев якобы отстаивает.

«Европейские ценности — это русофобия, запрет русского языка, поощрение нацизма, аплодисменты [Владимиру] Зеленскому, когда он преклоняет колени перед прахом нацистских преступников, когда этот прах перевезли для торжественного перезахоронения в каком-то пантеоне героев, который создается на священной земле Киево-Печерской лавры — это европейские ценности?» — сказал Лавров.

Министр также заявил, что «подозрения, что метастазы нацизма в Европе налицо, уже перестают быть подозрениями»: «Забывать о том, что на той стороне абсолютно преступный режим, мы тоже не имеем права».

Также глава МИД сообщил, что встретится с госсекретарем США Марко Рубио на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября — стороны обсудят видение Вашингтона по украинскому урегулированию. Точную дату встречи министр не назвал. Сессия открылась 8 сентября, общие прения пройдут с 22 по 26 и 28 сентября, а сам Лавров выступит в ООН 26 сентября.

Дипломат также затронул тему замороженных российских резервов. По его словам, Еврокомиссия хочет конфисковать активы Центробанка России, заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear, и вернуть их только после выплаты Украине «неких репараций» — при этом Брюссель ищет способ вывести средства из-под юрисдикции Бельгии, чей премьер отказывается их конфисковывать, и перевести на общий счет Евросоюза.

«Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку», — заявил Лавров, добавив, что не сомневается: Россия добьется возврата резервов.