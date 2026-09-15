Тайвань получил от американской Anduril Industries 291 ударный дрон Altius-600M без зарядных устройств. Их исключили из контракта, поскольку исходное оборудование содержало компоненты китайского производства и не соответствовало требованиям «некитайской» цепочки поставок, пишет South China Morning Post.

Военные обнаружили отсутствие зарядок уже после получения аппаратов и обратились к американской стороне с просьбой найти альтернативного поставщика. История вызвала критику оппозиционных депутатов Тайваня, которые поставили под сомнение качество планирования закупок и логистики.

Речь идет об одноразовых ударных беспилотниках Altius-600M, которые должны войти в число систем, задействованных в трехдневных учениях с боевой стрельбой. Из-за отсутствия подходящих зарядных устройств Тайваню требуется помощь США для их подзарядки.

Проблема возникла из-за требования использовать так называемую non-red supply chain — цепочку поставок без компонентов материкового Китая. Зарядные устройства, предусмотренные изначально, этому условию не соответствовали. Именно поэтому их не включили в американское предложение о поставке, следует из публикации SCMP.

Ситуация получила дополнительный политический оттенок на фоне отношений Вашингтона и Пекина. Дональд Трамп, как ожидается, примет председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне 24 сентября, а поставки вооружений Тайваню остаются одним из наиболее чувствительных вопросов в отношениях США и Китая.

История с зарядными устройствами стала еще одним поводом для критики оборонных закупок Тайваня. Ранее аудит острова уже выявлял задержки и технические проблемы при создании систем противодействия беспилотникам.