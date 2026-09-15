В Китае 15 сентября вступили в силу новые правила выезда и въезда, позволяющие запрещать гражданам покидать страну за нарушения экспортного контроля или действия, которые власти сочтут угрозой промышленной и технологической безопасности. Документ опубликовал Госсовет КНР.

Новые нормы были подписаны премьером Ли Цяном еще в июле, но начали действовать 15 сентября. Они формализуют возможность ограничивать выезд граждан, если те нарушили правила экспортного контроля, технологического обмена или, по оценке властей, создали угрозу национальной промышленной и технологической безопасности.

Как пишет Financial Times, ужесточение затрагивает не только чиновников и сотрудников госпредприятий, но и часть работников частного сектора, связанных с чувствительными технологиями. Ранее подобные ограничения во многом применялись административно, теперь механизм получил отдельную нормативную базу.

Reuters отмечает, что запрет на выезд может применяться к гражданам, которых подозревают в действиях, угрожающих технологической безопасности страны. Новые правила стали частью более широкой политики Пекина по защите технологий и данных на фоне усиливающейся конкуренции с США и другими западными странами.

В документе подчеркивается, что его задача — одновременно регулировать трансграничные поездки, защищать законные права граждан и обеспечивать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. Власти также получили дополнительные основания для отказа во въезде иностранцам и ужесточили требования к компаниям-посредникам, работающим с миграционными услугами.

На фоне технологического соперничества Пекин все чаще рассматривает передовые разработки как вопрос национальной безопасности. Китайские власти параллельно усиливают контроль в сферах искусственного интеллекта, полупроводников и передачи чувствительных технологий за рубеж.