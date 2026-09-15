Промышленное производство в Китае в августе выросло быстрее ожиданий, однако внутреннее потребление и инвестиции продолжили слабеть. Добавленная стоимость крупных промышленных предприятий увеличилась на 5,2% год к году, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Для сравнения, в июле рост составлял 4,5%. Особенно быстро росли высокотехнологичные отрасли: выпуск в сфере компьютеров, коммуникационного и электронного оборудования прибавил 17,2%, производство железнодорожной, авиационной и другой транспортной техники — 13,4%, а новых энергетических автомобилей — 21,9%. (

На этом фоне потребительский спрос выглядит значительно слабее. Розничные продажи в августе выросли всего на 0,4% год к году против 0,6% месяцем ранее. За январь—август их рост составил 1,1%, следует из данных китайского Госстата.

Еще один слабый показатель — инвестиции. За первые восемь месяцев вложения в основные фонды снизились на 7,2%, а частные инвестиции — на 10,1%. Особенно заметным остается спад в недвижимости: инвестиции в сектор сократились на 19,9%, продажи нового жилья по площади — на 12,1%.

Reuters отмечает, что китайская экономика все сильнее зависит от промышленности и экспорта, тогда как внутренний спрос восстанавливается заметно медленнее. Экономисты предупреждают: такой дисбаланс может усиливаться, если домохозяйства продолжат экономить, а рынок недвижимости останется слабым.

Власти Китая пока делают ставку на точечную поддержку — субсидии по кредитам, инфраструктурные расходы и стимулирование высокотехнологичных отраслей, избегая масштабного потребительского стимулирования.