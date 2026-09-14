Партнеры из стран СНГ задолжали российскому бизнесу почти один триллион рублей, показывают данные Росстата, изученные «Известиями». Более 75% долгов числятся за Казахстаном и Беларусью.

Всего задолженность организаций из СНГ по прямым договорам в июне достигла 967 млрд рублей. Это рекордный показатель — по сравнению с 2025 годом он вырос более чем на 40%, подсчитал Росстат в свежем докладе «Социально-экономическое положение России».

Казахстан вовремя не оплатил счета на 401,3 млрд рублей, Беларусь — на 327,3 млрд. Также в топе должников, но меньшего масштаба оказались Армения (65 млрд) и Киргизия (52,3 млрд).

Более 43 млрд рублей из общей суммы по всем странам (4,5%) — это просроченная задолженность, отмечено в документе.

Долги российских компаний перед партнерами из СНГ за последний год тоже выросли на четверть — до 506 млрд рублей.

Опрошенные газетой эксперты объяснили скачок показателей задолженности более сложными транзакциями из-за санкций и ограничений, а также более длительными проверками сделок. Из-за этого товары могут оставаться неоплаченными несколько месяцев, указал основатель группы компаний «Инсек», член генсовета «Деловой России» Алексей Бегаев.

Кроме того, России приходится продлевать для партнеров из дружественных стран отсрочку платежей, чтобы те не ушли к конкурентам, таким как Китай и Турция. Эти страны предлагают товары дешевле и на более гибких условиях, пояснил глава аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

По его словам, если бы Россия не продлевала отсрочки, клиенты из СНГ искали бы альтернативных поставщиков. В отдаленной перспективе это может привести к тому, что Россия утратит позиции в наиболее конкурентных сферах, сказал собеседник издания.

Критических рисков растущие долги не создают, полагают эксперты. Однако в условиях увеличившейся налоговой нагрузки и сохранения высокой ставки ЦБ российским предприятиям тяжело работать с партнерами фактически в кредит. Это влияет на снижение деловой активности в России: с января по июнь инвестиции в основной капитал упали на 9,9%.

Помимо СНГ, задолженность перед российским бизнесом числится и за Украиной — 3,5 млрд рублей. Как объяснили эксперты, это касается в основном старых контрактов, взыскание по которым заблокировано.