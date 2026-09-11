Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% говорит о том, что трудные времена для промышленности еще не закончились, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«К решению регулятора я отношусь с сожалением. Я думал, что для нашей промышленности тяжелые времена будут подходить к концу. Но, видимо, не сейчас. Видимо, Центральный банк решил, что у российской промышленности остались какие-то силы», — сказал он.

По его словам, он не знает, на чем основан оптимизм регулятора.

«Я их оптимизма не разделяю. Ну и твердая уверенность в том, что они [финансовые власти — прим. RTVI] при монополизированной экономике ключевой ставкой поборют инфляцию… Ну, упорство, конечно. Это упорство применить бы в другом месте, а не в том, чтобы разгрызть нашу экономику до конца, нашу промышленность, прежде всего», — отметил собеседник RTVI.

При этом, рассуждает глава комитета Госдумы, решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку было «ожидаемым».

Со своей стороны, глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов также заявил RTVI, что ничего хорошего от Центробанка не ожидает, так как «руководство ЦБ давно потеряло связь с реальной экономикой». В этой связи он настаивает на смене курса и команды регулятора.

На пост главы ЦБ РФ Миронов предложил депутата Госдумы, экономиста Михаила Делягина, так как считает, что «ему по плечу и инфляцию обуздать, и поддержать производственный сектор, без всяких заморозок и прочих знахарских уловок».

ЦБ РФ на очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В последний раз неизменной ЦБ оставлял ставку в апреле 2025 года — на рекордном 21%.

В беседе с RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков связал решение регулятора с ростом цен на бензин, а также с высокими инфляционными ожиданиями.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 23 октября.