ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% на фоне высоких инфляционных ожиданий, заявил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что о снижении ставки можно будет говорить после регулировки ситуации с ценами на бензин.

«Хотя многие ожидали, что регулятор все-таки снизит ключевую ставку на 0,25% в связи с тем, что курс рубля укрепился в последние несколько дней, но все-таки определяющие ситуацию фундаментальные факторы, видимо, говорят в пользу инфляционных процессов», — сказал Аксаков.

По его словам, инфляционные ожидания населения очень высокие, больше 13%, и инфляционные факторы начали себя более активно проявлять.

Глава профильного комитета Госдумы все же допустил снижение ключевой ставки на очередном заседании совета директоров ЦБ РФ.

«Вполне возможно, что на следующем заседании Центральный банк снизит ключевую ставку на 0,25%. Но все же, если говорить о будущем, то все зависит от того, насколько инфляционные факторы будут себя активно вести в оставшиеся месяцы», — рассуждает собеседник RTVI.

На инфляционные факторы очень сильное влияние оказала цена на нефтепродукты, подчеркнул Аксаков.

«Все остальные факторы, на мой взгляд, сейчас находятся под полным контролем. Если удастся отрегулировать ситуацию с ценообразованием на рынке нефтепродуктов, то ситуация может развернуться», — рассуждает депутат.

Он прогнозирует, что «к концу года инфляционный фактор себя проявит более активно», что связано в том числе «с более активным выполнением бюджетных задач».

Аксаков напомнил, что в октябре Госдума рассматривает корректировки бюджета текущего года, и в это же время правительство РФ вносит в палату парламента проект федерального бюджета на следующие три года, в том числе на 2027 год.

«Все эти факторы будут оказывать влияние на инфляционный процесс в стране, и очевидно, что Центральный банк тоже будет учитывать», — подчеркнул парламентарий.

ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. С января наблюдалась тенденция к постепенному смягчению денежно-кредитной политики, регулятор планомерно снижал ставку с 16,5% в январе до 14,0% к июлю. Однако в августе цикл снижения был приостановлен.