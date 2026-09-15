Иммунитет после прививки от гриппа формируется в течение двух-трех недель, поэтому вакцинироваться специалисты советуют уже в сентябре или октябре. Об этом рассказала Life.ru главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Москве Анна Хромкова.

По ее словам, именно осенью формируются большие коллективы: дети возвращаются в школы и детские сады, студенты — в вузы, а взрослые активнее контактируют друг с другом на работе. Одновременно с наступлением холодов создаются более благоприятные условия для циркуляции вируса гриппа.

Эпидемический сезон начинается уже осенью, хотя заметный подъем заболеваемости обычно приходится на зимние месяцы. Поэтому задача прививочной кампании — дать организму время сформировать иммунный ответ до того, как инфекция начнет активно распространяться.

В сезоне 2026-2027 годов планируется охватить вакцинацией около 60% населения страны и не менее 75% людей из групп риска. К ним относятся пожилые, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также представители профессий с большим количеством контактов.

Эти показатели закреплены постановлением главного государственного санитарного врача. При этом вакцинация не гарантирует полной защиты от любых респираторных инфекций — прививка направлена именно против актуальных штаммов гриппа и не защищает, например, от риновирусов или аденовирусов.

Ее главная задача — снизить риск самого гриппа, его тяжелого течения и осложнений, среди которых пневмония, а также поражения сердечно-сосудистой и нервной систем.

Три прививки разом — быстро и удобно, но безопасно ли?

Отдельно эксперты Роспотребнадзора уточнили, можно ли делать несколько прививок одновременно. Как рассказала Life.ru главный специалист-эксперт ведомства по Москве Алина Стурлис, вакцинация от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19 допустима в один день, если у человека нет противопоказаний.

По ее словам, при такой вакцинации препараты вводят отдельными шприцами в разные участки тела. Одновременное введение нескольких вакцин не создает чрезмерной нагрузки на иммунную систему, поскольку организм способен формировать иммунный ответ сразу на несколько антигенов.

После прививки возможны обычные поствакцинальные реакции — небольшая болезненность или покраснение в месте укола, слабость, головная боль или повышение температуры до +37,5°C. Как правило, такое состояние проходит самостоятельно за один-два дня.

Если же температура поднимается до +39°C — +40°C или самочувствие резко ухудшается, стоит обратиться к врачу. Мочить место укола можно — сама по себе вода не представляет опасности.

В день вакцинации специалисты советуют не перегружать организм и отказаться от алкоголя. А вот с баней и интенсивными тренировками мнения экспертов расходятся: один специалист не считает это прямым противопоказанием, другой советует сделать паузу, чтобы организм легче перенес нагрузку на иммунитет.

При симптомах ОРВИ с вакцинацией лучше не торопиться. После выздоровления и нормализации температуры организму нужно дать время на восстановление, и только затем обсуждать прививку с врачом.

Кому из россиян прививка от гриппа нужна обязательно

Схожие рекомендации ранее давал RTVI академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, чтобы не заболеть осенью, прививаться нужно именно вакциной, разработанной для текущего сезона.

«Прививку от гриппа нужно делать актуальной вакциной. То, что было в прошлом году, — не считается, потому что каждый год идет измененный состав штаммов, против которых мы прививаемся, а эти штаммы берутся из глобального мониторинга тех, которые сегодня обладают наиболее высоким эпидемическим потенциалом. Других прививок мы не требуем», — сказал он.

Особое внимание, по словам академика, нужно уделить двум группам риска — школьникам и людям старше 60 лет.

«Прививать мы должны школьников — с первого по одиннадцатый класс, и эта работа должна начаться с 10 сентября. В тех регионах, куда вакцина уже поступила, можно начинать и сейчас. Кроме школьников, в группе риска также находятся лица старше 60 лет — одни по социальным, другие по медицинским показаниям», — отметил академик.

По оценке Онищенко, вакцинацией должно быть охвачено большинство жителей страны — не менее 60% населения и порядка 75% в группах риска, что должно обеспечить адекватный популяционный иммунитет. Эти цифры совпадают с плановыми показателями всей прививочной кампании.

Когда делать прививки в 2026 году

Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартовала 2 сентября — о ее начале на Восточном экономическом форуме объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в вакцине для сезона 2026-2027 годов по международным рекомендациям заменили все три компонента — против вирусов гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B.

«Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так», — пояснила Попова.

Она уточнила, что в прошлом году прививки получили более 55% населения, а в этом сезоне планируется охватить до 60%. Поставки российских препаратов уже начались во все регионы страны.

Состав вакцин от гриппа пересматривают перед каждым сезоном, хотя одновременная замена всех компонентов происходит нечасто. Прививка снижает риск заболевания гриппом и его тяжелого течения, но не защищает от всех острых респираторных вирусных инфекций.