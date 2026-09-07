Чтобы не заболеть осенью, россиянам нужно привиться от гриппа вакциной для текущего сезона. Такую рекомендацию в беседе с RTVI дал академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Прививку от гриппа нужно делать актуальной вакциной. То, что было в прошлом году, — не считается, потому что каждый год идет измененный состав штаммов, против которых мы прививаемся, а эти штаммы берутся из глобального мониторинга тех, которые сегодня обладают наиболее высоким эпидемическим потенциалом. Других прививок мы не требуем», — сказал он.

Особое внимание Онищенко призвал уделить школьникам и людям старше 60 лет.

«Прививать мы должны школьников — с первого по одиннадцатый класс, и эта работа должна начаться с 10 сентября. В тех регионах, куда вакцина уже поступила, можно начинать и сейчас. Кроме школьников, в группе риска также находятся лица старше 60 лет — одни по социальным, другие по медицинским показаниям», — отметил академик.

По его оценке, вакцинация должна охватить большинство жителей страны.

«Среди популяции у нас охват должен быть 60%, а в группах риска — 75%. Тогда мы создадим адекватный популяционный иммунитет», — подчеркнул собеседник RTVI.

Всероссийская прививочная кампания уже стартовала: 2 сентября о ее начале на Восточном экономическом форуме объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в вакцине для сезона 2026—2027 годов по международным рекомендациям заменили все три компонента — против вирусов гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B.

«Редкий случай, когда одномоментно, одновременно меняются все три компонента, и в этом году это именно так», — пояснила Попова.

Она сообщила, что в прошлом году прививки получили более 55% населения, а в этом планируется охватить до 60%. Поставки российских препаратов во все регионы уже начались.

Состав вакцин пересматривают перед каждым сезоном, хотя замена всех компонентов требуется не всегда. Прививка снижает риск заболевания гриппом и его тяжелого течения, но не защищает от всех ОРВИ.

Как еще защититься в сезон инфекций

Помимо вакцинации, снизить риск заражения помогают гигиена, проветривание помещений и ограничение контактов с заболевшими. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт РНЦХ имени Петровского Марина Мелешина.

Она посоветовала по возможности избегать многолюдных закрытых пространств, чаще мыть руки, высыпаться и одеваться по погоде. При этом причиной инфекций служат возбудители, а не холод или ветер сами по себе.

«Конечно, подготовить организм к сезону простуд за пару недель не удастся, это необходимо делать круглый год. Но все же стоит усилить “меры безопасности”. А именно: одеваться по погоде. Не переохлаждаться и не перегреваться. Не забывать зонт, выходя на улицу», — сказала терапевт.

Мелешина также рекомендовала разнообразно питаться: включать в рацион овощи, зелень и фрукты, следить за достаточным количеством белка. Витаминные и минеральные добавки самостоятельно назначать себе не стоит, подчеркнула она.

Отдельно врач посоветовала обратить внимание на вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции. Необходимость прививок определяется с учетом возраста, состояния здоровья и предыдущей вакцинации. Людям с хроническими заболеваниями Мелешина рекомендовала заранее обсудить индивидуальные меры профилактики с лечащим врачом.