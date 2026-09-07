Иран пригрозил ответить на любые новые удары США по своим объектам. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американские энергетические компании и связанные с ними объекты в регионе также могут стать целями ответных атак, пишет Reuters.

«Ударьте по нашим объектам — и получите удар в ответ», — написал Галибаф в соцсети X. По его словам, энергетическая инфраструктура в регионе «обширна, доступна и уязвима», а американские нефтегазовые компании и их объекты находятся в зоне риска.

Заявление прозвучало после обмена ударами между США и Ираном в районе Персидского залива. В субботу американские силы нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам, в том числе по судну у острова Харк — ключевого центра экспорта нефти Ирана. По данным Центрального командования США, атаки последовали после ударов Корпуса стражей исламской революции по американским военным кораблям в регионе.

Одновременно Иран продолжает ограничивать судоходство через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов поставок нефти и газа в мире. Иранский чиновник Мохсен Резаи заявил, что Тегеран в ближайшие дни объявит о создании новой зоны ограничений в Персидском заливе и утвердит маршрут нового судоходного коридора через пролив.

По словам Резаи, любое судно, которое войдет в новую ограниченную зону, будет внесено в иранский санкционный список. Он также заявил, что Тегеран согласится на свободное прохождение судов через Ормузский пролив только после прекращения американских «диверсий, угроз и атак» против Ирана.

Ограничения на судоходство уже повлияли на мировой нефтяной рынок. За последние десять дней через Ормузский пролив в среднем проходило около десяти грузовых судов в сутки — это минимальный показатель с мая. В понедельник стоимость нефти Brent поднималась до $97,93 за баррель, максимума с 24 июля, после чего снизилась до $96,19.

После продолжавшейся большую часть августа паузы боевые действия между США и Ираном возобновились. Достигнутое в июне временное соглашение о прекращении огня фактически сорвалось, а переговоры о восстановлении мирного процесса пока не привели к заметному результату.

Одновременно американские санкции и ограничения на экспорт иранской нефти усиливают давление на экономику страны. Иранские источники, на которые ссылается Reuters, заявили, что американская кампания по сокращению нефтяного экспорта и пресечению обхода санкций становится все более тяжелым испытанием для Тегерана.