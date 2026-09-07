Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию «Карфаген», в ходе которой разоблачили преступную организацию внутри Офиса генерального прокурора. По данным следствия, ее участники годами прикрывали сеть мошеннических колл-центров и легализовали десятки миллионов гривен. Дело уже связывают с именем генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который обвинения отрицает.

По оценке доклада Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC), на Украине действует около тысячи мошеннических «офисов», в которых задействовано порядка 60 тысяч человек. Совокупный оборот индустрии авторы доклада оценивают в сумму до 1 миллиарда долларов в месяц — это, по их данным, больше, чем приносит торговля наркотиками.

О проведении спецоперации НАБУ и САП сообщили 4 сентября. По версии следствия, преступную организацию в середине 2025 года создал и возглавил один из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора — начальник кибердепартамента ОГП Сергей Кропива (Крапива), на пленках НАБУ его титруют под именем «Канцлер».

6 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заключил Кропиву под стражу с альтернативой залога в 120 миллионов гривен — до 2 ноября 2026 года. Следствие считает, что с августа 2025 по сентябрь 2026 года он мог легализовать имущество на 41,7 миллиона гривен.

По данным издания «Слово и Дело», сейчас в рамках дела разоблачены пять человек. Кроме Кропивы по делу проходит его сожительница Елизавета Ивахненко. На пленках НАБУ ее титруют под именем «Муза». Ивахненко взяли под стражу 7 сентября, с альтернативой залога в 20 миллионов гривен. Как уточняет издание Inforesist, прокурор САП просил для нее более строгую меру — залог в 50 миллионов гривен, — но суд эту сумму снизил.

Под арест попал также водитель Кропивы Сергей Куцый, на пленках НАБУ его титруют под именем«Камрад». Его родственница участвовала в схеме — передавала «дивиденды» Канцлеру, а на нее переоформили часть имущества (апартаменты в Буковеле).

Также в деле фигурируют: «Флеш» — помощник Канцлера, чья личность пока не раскрыта, и «Шеф» — влиятельный покровитель, ранее возглавлявший Государственную налоговую службу Украины. Именно с этим персонажем ассоциируют генпрокурора Кравченко.

«Было бы круто создать такую империю»

НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов, в которых организатора схемы называют Канцлером, а его покровителя — Шефом. Как передает издание ZN.ua, на одной из записей Канцлер говорит собеседнику: «Круто было бы создать такую империю, как вот шеф создал».

Портал 24 Канал приводит еще один фрагмент той же прослушки, где фигурант описывает масштаб замысла: «Королевство будет просто огромным». На той же записи, как передает издание «Цензор.НЕТ», Канцлер формулирует жизненную философию их ОПГ: «*** так королеву. Воровать так миллион, знаешь».

Именно эти записи стали поводом для предположений, что под «Шефом» может подразумеваться сам генеральный прокурор Кравченко. Как отмечает Focus.ua, следствие связывает покровителя Канцлера с человеком, ранее возглавлявшим Государственную налоговую службу Украины — эту должность до назначения генпрокурором в июне 2025 года занимал именно Кравченко.

Королева Крапивы

На обнародованных НАБУ записях рядом с Канцлером постоянно фигурирует женщина с псевдонимом Муза (именно ее Кропива называл королевой) — следствие описывает ее как близкое к нему лицо. Журналисты и Антикоррупционный центр «МЕЖА» установили ее личность по деталям записей и профилям в соцсетях: речь идет об одесситке Елизавете Ивахненко.

По данным Цензор.НЕТ, на имя Ивахненко оформлен Mercedes-Benz EQE 350 2023 года выпуска, купленный в 2025 году за 60 тысяч долларов, а также нежилое помещение площадью 152 квадратных метра на Печерске в Киеве. Портал Focus.ua добавляет, что на мать Ивахненко в Одессе также записана квартира площадью 65 квадратных метров.

Когда в окружении фигурантов начались обыски, участники схемы, по данным УНИАН, стали спешно удалять из соцсетей фотографии роскошной жизни. На одной из записей Муза спрашивает Канцлера: «Мне все нужно удалить?».

Как передает издание «Слідство.Інфо» со ссылкой на прокурора САП Николая Карася, Ивахненко участвовала в легализации денег, полученных преступным путем, а в разговорах обсуждала с Кропивой перспективу трудоустройства на руководящую должность в министерстве образования.

По версии следствия, полученные от «крышевания» колл-центров деньги легализовывали через покупку недвижимости, драгоценностей и другого имущества.

Издание «АНТИКОР» еще до начала операции «Карфаген» писало об элитной недвижимости, бизнесе и автопарке Кропивы и его родственников — в частности, о нескольких квартирах в Киеве и элитном жилье в поселке Лесники под столицей, где проживает его семья.

Обыски и пропавший генпрокурор

По данным издания TSN.ua, после начала операции генпрокурора Кравченко не могли найти более 12 часов, несмотря на то что он заехал в правительственный квартал. В Офисе генпрокурора изданию заверили, что глава ведомства находится на рабочем месте, однако его местонахождение оставалось неизвестным. Обыски прошли и в кабинете первой заместительницы генпрокурора Марии Вдовиченко.

5 сентября в соцсетях распространились слухи о госпитализации Кравченко — в Офисе генпрокурора эту информацию опровергли.

Вечером 6 сентября генеральный прокурор ответил на обвинения в Telegram. Он заявил: «Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных кол-центров». Кравченко также объяснил обстоятельства ремонта дома, где живет его семья, и оформление американской визы для супруги, настаивая, что расходы укладывались в рамки задекларированных доходов. Объяснятся по поводу ремонта пришлось потому что во время суда об избрании меры пресечения фигурантам дела прокурор САП рассказал, что Кропива лично занимался ремонтом в доме генпрокурора в поселке Козин.

В своих постах в телеграм генпрокурор Кравченко сообщил, что уже отстранил от должности Сергея Кропиву и распорядился подготовить решение о его увольнении.

Кравченко привел статистику своей борьбы с колл-центрами: за 12 месяцев на посту генпрокурора правоохранители провели более 1050 обысков, пресекли работу около 340 колл-центров и свыше 5000 операторских мест, а в судах уже находятся обвинительные акты против 93 человек.

Расследование продолжается, круг фигурантов дела может расшириться.