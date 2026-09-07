Как сообщили в Министерстве обороны РФ, этой ночью российские войска нанесли серию точечных ударов по объектам в районах, находящихся под контролем противника.

«Большая часть атак была направлена на объекты логистической инфраструктуры. Так, поражены склады „Сити-молла“ в Запорожье и грузовой терминал в Заречном вблизи Сум. Кроме того, зафиксированы поражения целей в Прилуках (Черниговская область), Очакове (Николаевская область) и Павлограде (Днепропетровская область)», — рассказали в ведомстве.

Там обратили внимание, что для поражения целей в Запорожской, Сумской, Харьковской, а также в Николаевской и Одесской областях все активнее применяются авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Также в военном ведомстве напомнили, что по состоянию на 6 сентября наши войска улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Уничтожено большое количество военной техники и вооружения ВСУ, в том числе производства США. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок наших войск нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства, местам хранения БпЛА и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — рассказали в МО РФ, добавив, что всего освобождено 16 населенных пунктов — таков итог минувшей недели.

В свою очередь, военные эксперты отмечают, что под удар попал складской комплекс в районе харьковской Балаклеи. Помимо того, зафиксированы новые удары по крупным складским площадкам в Ананьеве и Дачном — они считаются одними из крупнейших в Одесской области.

«Павлоград пока еще сохраняет статус ключевого транспортного узла ВСУ: через него проходят автодороги в направлении Краматорско-Славянской агломерации», — подчеркнул глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.