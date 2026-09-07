Поражение партии канцлера Германии Фридриха Мерца на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт — это часть европейского тренда и признак кризиса политической системы ФРГ, заявили опрошенные RTVI эксперты.

На выборах в Саксонии-Анхальт победила «Альтернатива для Германии» (АдГ). Результат Христианско-демократического союза (ХДС) Мерца стал худшим за всю историю голосования в этой земле.

Укрепление правых партий, включая АдГ, является частью более широкого европейского тренда, заявил RTVI политолог Дмитрий Буневич. По его словам, такая же тенденция наблюдается и в других странах ЕС. Он привел в пример «Национальное объединение» Марин Ле Пен во Франции и «Голос» (Vox) в Испании.

Рост поддержки этих политических сил Буневич объясняет разочарованием избирателей в Европейском союзе и его социально-экономической политике, особенно в сфере миграции.

Выборы в Саксонии-Анхальт также продемонстрировали кризис политической системы ФРГ, заявила RTVI научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Евгения Пименова.

По ее словам, снижение рейтинга канцлера и ХДС на фоне глубоких социально-экономических проблем Германии и Евросоюза создало дополнительную поддержку критически настроенной АдГ.

Кроме того, добавила эксперт, победа АдГ в Саксонии-Анхальт обусловлена спецификой восточных земель Германии. По мнению Пименовой, партия получила поддержку на фоне экономических и социальных различий между востоком и западом Германии: среди жителей ее восточной части по-прежнему бытует убеждение в том, что объединение страны в 1990-х годах было проведено в ущерб их региону.

«Между востоком и западом страны до сих пор существуют объективные различия. Все это во многом сыграло роль в росте популярности АдГ», — отметила собеседница RTVI.

Однако, несмотря на завоеванное первое место, АдГ получила лишь 39 из 83 мест в земельном парламенте и не составит большинство. Другие партии, включая ХДС, СДПГ, «Зеленые» и «Левые», заявили о неготовности с ней сотрудничать, фактически создав «брандмауэр».

Потенциальный союзник АдГ — «Союз Сары Вагенкнехт», который занял пять мест. Его представитель Клаудия Виттиг выразила готовность к сотрудничеству по отдельным вопросам, назвав недемократичным исключение победившей партии из управления.

Однако лидер АдГ в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд отклонил предложение о создании надпартийного правительства, заявив, что его партия не готова идти на компромиссы. По его словам, в тупиковой ситуации они с однопартийцами будут настаивать на проведении повторных выборов.