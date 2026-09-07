К утру 7 сентября избирательная комиссия немецкой земли Саксония-Анхальт обнародовала предварительные официальные итоги выборов в ландтаг. Крайне правая «Альтернатива для Германии» победила, удвоив результат, христианские демократы — партия канцлера Фридриха Мерца — провалилась, потеряв более половины голосов, абсолютного большинства нет ни у кого, а судьба будущей коалиции туманна и зависит от крайне левых — Союза Сары Вагенкнехт: они по грани прошли в парламент и становятся «делателями королей».

Вот какие партии проходят в земельный парламент:

«Альтернатива для Германии» : 43,8% (+23% по сравнению с выборами 2021 года)

: 43,8% (+23% по сравнению с выборами 2021 года) Христианско-демократический союз (ХДС): 17,2% (-19,9%)

17,2% (-19,9%) Левые : 8,6% (-2,4%)

: 8,6% (-2,4%) Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) : 9,3% (+0,9%)

: 9,3% (+0,9%) Зеленые : 8,9% (+3,0%)

: 8,9% (+3,0%) Союз Сары Вагенкнехт: 5,3% (пять лет назад его не существовало, он откололся от Левой партии в 2024-м).

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер (2,6%, или -3,8%): она остается за бортом ландтага.

Явка оказалась рекордной — самой высокой в Саксонии-Анхальт за все время после объединения Германии: 77,8%.

Глава партийного списка ХДС, действующий глава земли Свен Шульце накануне признал поражение и поздравил с победой соперника из АдГ Ульриха Зигмунда. Сам Шульце при этом потерпел поражение и в борьбе за свой избирательный округ Магдебург III, от которого баллотировался в ландтаг напрямую. Он проиграл кандидату от «Альтернативы» Кристиану Мертенсу.

Каждый избиратель отдал два голоса. Первый — кандидату в своем избирательном округе. Земля Саксония-Анхальт разделена на 41 избирательный округ, и в каждом из них кандидат, набравший простое большинство голосов, автоматически получает прямой депутатский мандат и проходит в ландтаг по мажоритарной системе. Второй голос отдается партийному списку. Именно этот голос определяет, сколько всего мест в процентах получит каждая партия в ландтаге.

Более того, ХДС проиграл во всех одномандатных округах, не сумев получить ни одного прямого мандата. В 38 округах победила АдГ (в том числе от округа Гентин в ландтаг проходит Ульрих Зигмунд, проигравший прямой мандат пять лет назад), еще три прямых мандата получили кандидаты от Левой партии. Для сравнения: на предыдущих выборах в 2021 году ХДС забрал прямые мандаты в 40 округах.

Хотя коалиция распалась, Свен Шульце остается действующим премьер-министром земли — до первого заседания ландтага в новом составе, который должен избрать нового главу региона. Но здесь начинается самое интересное — и самое сложное.

Абсолютного большинства в итоге нет ни у кого. «Альтернатива для Германии» хотя и стала явным победителем, но все равно не сможет управлять землей в одиночку — ей нужен партнер по коалиции. Так что единоличного правления АдГ — чего так опасались их оппоненты в Германии — в любом случае не предвидится.

С одной стороны, накануне все остальные партии до выборов отвергли возможность объединения с крайне правыми («брандмауэр», или «противопожарная стена» все еще действует), хотя крайне левые — Союз Сары Вагенкнехт — допускали возможность взаимодействия по некоторым вопросам. С другой стороны, сам Ульрих Зигмунд говорил, что не пойдет на идейные компромиссы (то есть не будет вступать ни в какие коалиции), а выдвигаться в премьер-министры земли готов только в случае уверенного абсолютного большинства у АдГ (которого они не получили).

Но тогда единственный вариант для «Альтернативы» — вернуться на позиции главной оппозиционной силы в ландтаге. «Партии необходимо прояснить, в какой степени она готова пойти на компромисс», — признает FOCUS.

Тяжелее всех христианским демократам. Им пришлось бы создавать альянс буквально все всеми, в том числе с главными идейными оппонентами — Левыми. Но и этого будет мало: для формирования правительства им необходимо заручится и голосами Союза Сары Вагенкнехт.

Вопрос в том, сколько вообще продержится такая конструкция. В экспертных кругах уже не исключают, что новая коалиция довольно быстро распадется — и тогда регион ждут новые выборы, на которых АдГ, возможно, сумеет взять уже абсолютную власть.

«Фридрих Мерц, как канцлер и воплощение общенациональной негативной тенденции, находится под давлением», — отмечает издание.

Как признал в беседе с FOCUS политолог, преподаватель Университета Отто фон Герике в Магдебурге Рогер Штекер, регион, возможно, зашел в «крупнейший политический тупик в истории после воссоединения».

Вероятно, в течение дня позиции политических сил прояснятся. В 10.15 по Берлину ожидается выступление сопредседателей АдГ Алис Вайдель и Тино Крупаллы вместе с победителем в Саксонии-Анхальт Ульрихом Зигмундом. В 13.30 к прессе выйдут проигравшие — канцлер Фридрих Мерц и Свен Шульце. Выступления представителей Союза Сары Вагенкнет пока не анонсировано.