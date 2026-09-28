Арбитражный суд Москвы оставил в силе решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о сговоре ООО «Меркури Мода» с владельцами мировых премиальных брендов Dolce & Gabbana, Premiata и Guccio Gucci. С данными сервиса проверки контрагентов Rusprofile об этом ознакомился RTVI.

Компания ООО «Меркури Мода» управляет торговым центром ЦУМ, сетью обувных магазинов ЦУМ Outlet и бутиков Dolce & Gabbana в Москве, универмагом ДЛТ в Санкт-Петербурге и другими точками, где можно купить элитные товары.

По данным ФАС, ООО «Меркури Мода» заключило с Dolce & Gabbana, Premiata и Guccio Gucci коммерческие соглашения, согласно которым компания получила исключительные условия реализации товаров люксовых производителей в России. Например, поставщик обуви Premiata гарантировал ей самые низкие закупочные цены, а Dolce & Gabbana — эксклюзивные категории товаров.

Это могло привести к ограничению конкуренции, заявили антимонопольщики, с чем не согласился ритейлер. В ООО «Меркури Мода», в частности, отметили, что анализ рынка был проведен с грубыми нарушениями. По их мнению, ФАС не удалось доказать, что сговор был и он негативно повлиял на рынок. Однако все доводы заявителя суд отклонил.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — такое решение вынес столичный арбитраж по трем заявлениям компании.

Все антиконкурентные соглашения между сторонами должны быть расторгнуты. Ритейлер еще может подать жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд.

ООО «Меркури Мода» входит в группу Mercury, основанную Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным в 1993 году. Учредитель компании — зарегистрированная в Белизе компания «Элайс Корпорейт ЛТД». Выручка ритейлера в 2025 году составила 90 млрд рублей (+4%), чистая прибыль — 9,3 млрд рублей (−29%). Компания реализует брендовую одежду и обувь по 56 адресам, включая обе столицы, Казань, Екатеринбург, Тюмень и другие города России.