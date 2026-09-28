Индийские нефтепереработчики ожидают, что поставки российской нефти сократятся в октябре и ноябре из-за снижения экспорта и растущей конкуренции со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников из сферы торговли.

Индия остается крупнейшим покупателем морской российской нефти Urals с 2022 года, когда Москва перенаправила потоки из Европы, предлагая значительные скидки. Однако в последние месяцы Китай, крупнейший импортер нефти в мире, нарастил закупки на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока из-за войны с Ираном.

«Спрос со стороны Китая очень высокий. Они готовы бронировать партии заранее и платить более твердые цены по сравнению с индийскими НПЗ», — заявил источник, участвующий в продаже российской нефти.

По прогнозам аналитической компании Kpler, за сентябре поставки российской нефти в Индию упали примерно до 1,75 млн баррелей в сутки — это минимум с апреля. В августе они снизились на 16,5% к июлю — до 2,1 млн баррелей в сутки, хотя Россия при этом все равно осталась главным поставщиком, опережая ОАЭ и Венесуэлу.

Общие экспортные возможности России также уменьшились, особенно из-за порта Новороссийска, регулярно атакуемого украинскими беспилотниками, говорится в статье.

Индийские НПЗ перешли на более дорогие замещающие сорта. Они ищут эмиратскую Murban, близкую по характеристикам к Urals, а также закупают иракскую Basrah и ангольские партии.

Логистика также способствовала перераспределению потоков. Сезонная навигация по Северному морскому пути обеспечивает безопасный и экономичный канал для экспорта российской нефти в Китай. Поставки в Индию через Красное море, напротив, сопряжены с повышенными рисками из-за конфликта с йеменскими хуситами.

«Дело не столько в цене, сколько в гарантии того, что груз действительно дойдет до места назначения», — сказал второй трейдер, добавив, что фрахт по арктическому маршруту в Китай сейчас сопоставим по цене с поставками через Суэцкий канал.