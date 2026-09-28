Пять человек стали жертвами пожара на заводе по производству петард в селе Кубринск на территории Переславль-Залесского муниципального округа в Ярославской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По словам собеседника агентства, тела пяти человек были найдены в ходе разбора обрушившихся конструкций. Он также сообщил, что одна женщина, получившая травмы ноги, была передана бригаде скорой помощи.

Отмечается, что пожар был локализован, в настоящий момент продолжается ликвидация отдельных очагов горения. Телеграм-канал Mash пишет, что на предприятии произошел взрыв, вероятная причина ЧП — короткое замыкание проводки.

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