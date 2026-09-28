Оснований для мобилизации нет, а распространяющие такие слухи льют воду на мельницу врагов. Об этом RTVI заявил первый зампред комитета Госдумы восьмого созыва по обороне Андрей Красов.

«Оснований для мобилизации нет никаких, активно идет набор контрактников, все потребности ВС РФ закрываются», — сказал он.

Парламентарий также сослался на руководство страны, которое также заявляло, что «условий для мобилизации — полной или частичной — не существует».

«А вот распространяемые слухи о мобилизации идут на пользу нашего противника, с которым мы сейчас находимся в вооруженном конфликте, а также идут на пользу коллективного Запада, который хочет и разорвать нашу экономику, и нанести очередное военное поражение на полях сражений. Распространяющие такие слухи как раз льют воду на мельницу западных стран», — заявил собеседник RTVI.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил RTVI, что у российских властей нет планов по призыву в армию 300 тыс. человек до конца 2026 года. Так он прокомментировал информацию Bloomberg о якобы подготовке «скрытой мобилизации» и связанных с этим опасениях чиновников.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» и «информационной атакой на Россию» сообщения о том, что после выборов в Госдуму будет объявлена новая мобилизация.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в июле сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года контракт о прохождении военной службы заключили около 200 тыс. человек.

В сентябре Медведев во время рабочей поездки в СЗФО снова подтвердил, что «у нас нет никакой необходимости в мобилизации». В ролике, опубликованном в его канале в «Максе», он пояснил, что темпы комплектования по контракту находятся «ровно в тех границах и даже выше тех границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года».