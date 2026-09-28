Среди новых целей, которые российские военные атакуют на Украине, появились дата-центры, или центры обработки данных (ЦОД), — предприятия, предоставляющие мобильную связь и интернет. В Киеве и других городах было повреждено оборудование целого ряда интернет-провайдеров. С перебоями связи столкнулись не только рядовые пользователи: перестали вещать несколько телеканалов, сбои фиксировались в системе госзакупок и работе банков.

Сентябрьские удары называют первыми по коммерческим дата-центрам такого масштаба, однако они не первые по дата-центрам вообще. В феврале 2022 года ракетным ударом был уничтожен резервный правительственный дата-центр в Киеве, а в июле 2026 года при обстреле города был поврежден один из ключевых ЦОДов. В сентябре 2026 года удары стали системными.

Первым в серии стал удар по дата-центру «Би-Мобайл» (BeMobile) на улице Куреневской в Киеве. Это оператор одного из крупнейших коммерческих центров обработки данных на Украине. Потенциальная емкость площадки составляет до 400 серверных шкафов. Облачные провайдеры, в том числе UCloud, арендовавший там мощности, подтвердили временные сбои. Однако благодаря резервированию данных большинство сервисов перевели на резервные площадки для возобновления стабильной работы.

В тот же день был нанесен удар по офису украинского оператора «Киевстар», а 17 сентября было повреждено здание с его оборудованием, а также здание дата-центра «Де НовоДата-Центр».

После сообщений о ликвидации последствий атаки 20 сентября Минобороны России сообщило о повторном ударе по дата-центру «Би-Мобайл».

Первые удары не привели к серьезным сбоям, однако 23 сентября, когда ВС РФ поразили киевские центры обработки данных New Telco и United DC, украинцы начали ощущать последствия атак. По данным украинской Минцифры, около 100 тысяч домохозяйств в Киеве испытывали проблемы с сетью из-за повреждения оборудования провайдеров.

24 сентября российские военные нанесли удар по телекоммуникационным центрам «Киевстар» и «Парковый» в Киеве. «Парковый» называют крупнейшим ЦОДом страны: это единственный ЦОД с официальным сертификатом Uptime Institute уровня TIER III. Минобороны России заявляло, что эти объекты предоставляли услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.

Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский сообщил, что дата-центр, где размещались мощности, был уничтожен.

В Crazy Network сообщили, что ракета попала в центральный киевский дата-центр обмена трафиком. Из-за этого без связи остались абоненты компании в Виннице, Киеве и Хмельницкой области.

25 сентября Вооруженные силы России поразили дата-центр «Датагрупп» в Киеве, а также нанесли удар по дата-центру Cosmonova. Атака не только повредила опорную сеть Cosmonova|net, но и полностью уничтожила помещение, где находился объект. Компания Cosmonova сообщила, что из-за масштабных разрушений дата-центр больше не будет работать.

«Несмотря на все усилия, после утреннего удара произошел еще один прилет. Хотя все сотрудники находились в безопасности, повторная атака обострила проблемы в работе сервисов, что привело к полной остановке работы дата-центра», — написала в своих соцсетях Cosmonova.

В результате этих событий телеканал «Новости LIVE» также сообщил о временной приостановке работы. Аналогичные проблемы возникли у телеканалов «Мы-Украина+» и «Армия ТВ».

Сотрудник одного из пострадавших ЦОДов Анатолий Фроленков рассказал изданию «Суспільне», что ВС РФ атаковали все самые крупные дата-центры страны.

«Один из таких разместился в столичном конгрессно-выставочном центре „Парковый“. Атака сказалась, в частности, сбоями в работе одного из крупных банков», — уточнил Фроленков.

Вероятно, имеется в виду «Приватбанк»: о сбоях в его работе писали украинские пользователи в соцсетях.

27 сентября Минобороны России заявило о продолжении ударов беспилотниками по объектам, связанным с обеспечением Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, ночью в Киеве были поражены центры обработки данных компаний «Водафон» и «Омега Телеком», которые, по версии ведомства, использовались в интересах ВСУ, в том числе для передачи разведывательной информации. Также был повторно атакован ЦОД «Киевстар».

Бывший глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко сообщил «Суспільне», что сейчас операторы переносят информацию в другие дата-центры, адреса которых интернет-операторы уже держат в секрете.

Сколько дата-центров на Украине

Официальное число неизвестно. Рынок коммерческих дата-центров Украины насчитывает 43 объекта. Однако эту цифру стоит считать ориентировочной, поскольку она не учитывает корпоративные и государственные ЦОДы, которые не сдают места в аренду.

Главный узел ЦОДов — Киев. В городе находится около 27 объектов, то есть более 60% коммерческих ЦОДов страны. Среди них GigaCenter, De Novo, «Парковый», NewTelco, Datagroup, BeMobile и другие.

Крупнейший узел на западе страны находится во Львове. Здесь расположены ЦОДы Bunker-14, UARNet Lviv и площадки Datagroup. Еще один крупный узел находится в Днепре — среди расположенных там дата-центров Datasfera и Omega Telecom.

Меньшие, но важные узлы находятся в Харькове, Одессе и Ровно. В Харькове работают Layer1 и Datagroup, в Одессе — OD-IX и Datagroup, в Ровно — специализированный ЦОД Campus DC.

Зачем бьют по дата-центрам

В современных боевых действиях силовые структуры используют мощности дата-центров. Известно, что украинские ЦОДы работают совместно с системой Maven Smart System американской компании Palantir Technologies, которая обрабатывает информацию о боевых действиях и разведывательные данные, а также занимается определением целей в тылу российских войск и на территории России. Когда оборудование ЦОДов выводится из строя, украинская армия и спецслужбы теряют часть своих возможностей.

Владимир Зеленский заявил, что цель таких ударов — осложнить украинцам доступ к интернету, связи и цифровым сервисам.