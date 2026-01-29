Одной из самых влиятельных военно-разведывательных частных компаний в мире сегодня по праву можно считать выходца из Силиконовой долины — фирму Palantir. Ее сотрудников называют хоббитами, ее владелец миллиардер-либертарианец считает, что защищает «Шир», а одиозный СЕО сравнивает себя с Бэтменом. Palantir считают причастной к ликвидации террориста Усамы бен Ладена и похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В 2022 году Palantir получила в свое распоряжение в качестве лаборатории целую страну. RTVI рассказывает, как фирма из США находит цели для атак ВСУ и наводит ракеты на российские города, а ее одиозного директора даже американские журналисты нередко называют не искренним идеалистом, а скорее — злым гением.

Вечером 24 января Белгород подвергся самой массированной атаке ракетами Himars с начала боевых действий на Украине. И хотя, как отмечал губернатор Вячеслав Гладков, жертв и пострадавших среди жителей удалось избежать, на Белгородчине были серьезно повреждены объекты энергетического комплекса, в том числе насосные станции. До этого, после более раннего прилета американских ракет, белгородцы уже массово столкнулись с блэкаутом, почти 200 тысяч белгородцев сидели без воды.

На этом фоне некоторые военные аналитики вспомнили слова гендиректора американской компании из США под названием Palantir Алекса Карпа, который сказал, что за большую часть операций Украины по нанесению ракетных ударов в рамках СВО, начиная с 2022 года, отвечает именно Palantir.

«По его словам за это время они поразили в зоне СВО и за ее пределами 500 000 целей. И на Белгород тоже наводят они. Это требует от многих очень серьезного осмысления происходящего», — считает военный блогер Алексей Живов.

В 2025 году Palantir получила контракт на 10 миллиардов долларов от Пентагона, но и без того на протяжении многих лет является ключевым подрядчиком военного ведомства США, а также различных американских спецслужб.

«Если бы не продукт Palantir, возможно, мы бы сегодня были на совершенно других позициях. Уже бы, думаю, и Запорожье взяли штурмом, и Харьков вернули в состав России. Я оцениваю наличие этой компании как одну из самых серьезных угроз, один их самых серьезных вызовов СВО», — сказал Живов в беседе с RTVI.

Что такое Palantir

Частная компания Palantir была основана в 2003 году миллиардерами из Силиконовой долины, выходцами из PayPal во главе с Питером Тилем. Компания создавалась в ответ на вызов после терактов 11 сентября. А одним из ключевых инвесторов Palantir стало ЦРУ, вложившее в стартап 2 миллиарда долларов.

С тех пор Palantir получает многомиллиардные контракты от силовых ведомств США, включая скандально известную иммиграционную полицию (ICE) и оказывает услуги во время военных кампаний американской армии, а помимо этого — ЦАХАЛ в Израиле и ВСУ. В августе 2025 года Palantir заключила десятилетний контракт с армией США. В заслугу Palantir ставят успешную операцию «морских котиков» по ликвидации террориста №1 в мире Усамы бен Ладена, технологическую и аналитическую помощь американской армии в Афганистане, организацию ударов Израиля по Ирану в 2025 году и даже услуги в планировании и разработке похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Последнее официальные лица США до сих пор не подтверждали, однако, как писали американские наблюдатели, сразу после захвата Мадуро стоимость акций Palantir на бирже взлетела почти на 5%. Более того, RTVI обратил внимание, что один из основателей Palantir Джо Лонсдейл особо не пытался скрывать участие компании в этой сложной операции. В соцсети X он сделал репост записи, где пользователь восхваляет похищение Мадуро, и прокомментировал:

«А вы думали, для чего мы основали Palantir?».

В 2022 году Palantir заключила трехлетний контракт с Министерством обороны Великобритании. И в частности, занимается развитием британского военно-морского флота. Полусекретный проект получил название «Кракен». Аналитики Palantir с помощью своего программного продукта дают командованию флота актуальные данные о необходимом количественном личном составе, о том, подходит ли тот или иной новобранец для службы, а также предоставляют сведения о потребности в кораблях, курсирующих в проливе Ла-Манш, о поломках, сроках восстановления и прочем. По сути речь идет о полном моделировании деятельности флота, включая недопущения ситуаций, когда из-за нехватки экипажа суда выходят в море с задержкой.

Как писала The Times, королевский флот Великобритании до привлечения Palantir тратил много времени на решение такого рода задач, а большинство имеющихся в распоряжении баз данных — устарели, некоторые из них на 30-40 лет. Был случай, когда ВМФ Великобритании был вынужден размещать объявление о поиске контр-адмирала в соцсетях. Вместе с тем, очевидно, что одним лишь моделированием в случае с Palantir дело не ограничится. Вероятно, засекреченная часть контракта включает в себя внедрение в королевский флот и боевых систем компании, которые уже почти четыре года применяет украинская армия в противостоянии с Россией.

Особенно актуальным участие Palantir в деятельности английского флота выглядит на фоне заявления министерства транспорта Великобритании, сделанное 28 января, о совместной ещё с 13 странами борьбе с «теневым флотом» РФ в Балтийском море.

Хоббиты и Бэтмен

Palantir — это компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет решения в области искусственного интеллекта и анализа огромного числа данных для государственных и коммерческих организаций. Название Palantir происходит из мифологии «Властелина колец» Джона Толкина. В книге «палантирами» назывались шары-оракулы, способные видеть будущее и наблюдать за происходящим в разных уголках Средиземья. Название — дань увлечению основателя компании, либертарианца Питера Тиля творчеством Толкина. В интервью он признавался, что перечитывал «Властелин колец» семь раз.

Даже офисы Palantir отсылают к этой книге, повествующей о борьбе людей, эльфов, гномов и хоббитов с Мордором и орками. Например, офис в Вашингтоне носит название «Минас-Тирит», в Сохо — «Серые гавани», а в Пало-Альто — «Шир», отсылающий к уютной сельской стране, населенной маленькими хоббитами. Хоббит изображен даже на пропуске в офис, этим же словом называют и сотрудников компании.

Впрочем, не менее значимым персонажем в Palantir, если не сказать больше, ключевым, — является ее генеральный директор Алекс Карп.

Сын еврейского врача и афроамериканской художницы, участников акций протеста, Карп с детства впитал в себя левацкие взгляды родителей. Однако вскоре несколько отдалился от них. Карп — типичный, можно даже сказать, кинематографичный представитель современных IT-миллиардеров и технократов, помешанных на здоровом образе жизни, философии и экзотических практиках. Он живет в дорогом, роскошном особняке (всего их у него 20 штук по всему миру), хотя называет себя спартанцем, увлекается китайской практикой тайцзи, стрельбой и лыжами, а также критикует хипстеров Силиконовой долины за то, что те не вкладываются в национальную безопасность США.

Как и его университетский приятель Тиль, Карп разделяет его взгляды на «борьбу с силами Тьмы» и «защиту западного мира», вместе с ним он готов «спасать Шир», однако видит себя, скорее, Бэтменом, а не хоббитом Фродо.

Один из офисов Palantir носит название «Готэм» — это вымышленный, пропитанный коррупцией город, где человек-летучая мышь борется с преступностью. Один из их основных военных программных продуктов, способный обрабатывать огромное количество данных, анализировать их и принимать решения на поле боя, тоже называется Gotham. Достаточно сказать, что сегодня «Готэм» — ключевой элемент у ВСУ в управлении ракетной системой Himars, но к этому мы еще перейдем.

Возвращаясь к хоббитам и Бэтмену, даже американские журналисты нередко заставляли себя сомневаться в таких сравнениях. Многие из них вспоминали скандалы, в центре которых оказывался Palantir. Связаны они были прежде всего с работой компании в области персональных данных, нарушениями права на частную жизнь, а также помощь властям по идентификации и выселению из США мигрантов.

Компанию обвиняли в причастности к распространению дезинформации с целью дискредитации WikiLeaks, негласному сбору данных Facebook* для предвыборной кампании Трампа в 2016 году, а сотрудники, покинувшие Palantir в знак протеста, рассказывали об авторитарных правилах в компании. Они считают, что заявленная цель борьбы с «темными силами» — лишь красивая метафора, за которой на самом деле ничего не стоит. Существенная часть сотрудников покинула Palantir после того, как стало известно о роли компании в ударах Израиля по сектору Газа, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Впрочем, Карп не был этим сильно расстроен.

В свою очередь не стоит забывать, что «палантиры» во «Властелине колец» были не просто шарами-оракулами, но также «проводниками ложных ценностей».

«Конечно же, злая компания не стала бы называть себя в честь чего-то злого? Но что, если?», — писало издание New Statesman. Издание The New-York Times в свою очередь, рассуждая о Бэтмене, напоминают и «о более мрачной точке зрения», беспокоясь о том, что некоторые критики Palantir полагают, что компания создает «цифровую цепочку убийств», и видят в Карпе не героя, а злодея.

И действительно. Глядя на то, как стремительно Palantir стал проникать в военный сектор не только США, но и Израиля, Украины и даже Великобритании, — и развивая аналогии, взятые из кинематографа, можно предположить, что Карп — это как раз Алекс Лютор. Противник супергероев из фильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена».

Злой гений, на словах декларировавший благие намерения о «планетарной безопасности» и создание «серебряной пули сдерживания», но на деле — готовый поставить мир на грань уничтожения. Этакий перевёртыш.

2022 год стал для него годом невероятных возможностей, когда Карп получил в свое распоряжение экспериментальную лабораторию размером с целую страну с 35 миллионным населением. А в довесок — и территорию соседнего государства, где под украинским флагом можно было беспрепятственно обкатывать передовые технологии наведения и уничтожения — зданий, техники, людей.

Хоббиты едут в Киев бороться с орками

Алекс Карп стал первым американским бизнесменом посетившим Украину после начала боевых действий в 2022-м. Эта история настолько же кинематографична, как и личность самого Карпа.

Все произошло 1 июня. Как писало издание The Times, границу Карп пересек через Польшу в сопровождении пяти коллег — пешком. Не удивлюсь, если в руках у них были посохи. Пешком до Киева Карп не пошел, в бункер к Зеленскому его привезли на Toyota Land Cruiser с вооруженной охраной. Далее за чашечкой эспрессо Карп сказал Зеленскому, что готов открыть офис в Киеве и использовать данные и программное обеспечение Palantir для поддержки обороны Украины. Карп якобы в беседе с украинским президентом заявил, что они могли бы объединиться «так, чтобы Давид смог победить современного Голиафа».

Эту идею с энтузиазмом поддержал и министр цифрового развития Украины Михаил Федоров. После встречи с Карпом он сказал украинским журналистам, что предложил главе Palantir сделать Украину «мировой лабораторией технологических исследований и разработок». Украина «является лучшим испытательным полигоном для всех новейших технологий, — сказал Федоров. Забегая вперед, сегодня Федоров занял пост министра обороны и заявил своей главной целью “уничтожение до 50 тысяч русских в месяц”.

С тех пор стороны ударили по рукам, Карп нашел на Украине поклонников Толкина: как известно, россиян там принято называть «орками», а себя они величают — «светлыми эльфами». Palantir открыл офис в Киеве и получил полный карт-бланш от украинской власти на внедрение своих технологий не только в военную, но и гражданские сферы страны. Как подсчитали СМИ, сегодня программные продукты американской компании внедрены в работу «более чем дюжины» министерств. Туда же вошли и сотрудники частной компании из Штатов. В 2026 году стало известно о том, что Palantir в рамках проекта Brave1 Dataroom займется разработкой алгоритмического оружия для перехвата российских дронов, в том числе «Гераней». По сути речь идет о создании на Украине нового поколения систем ПВО с искусственным интеллектом.

Впрочем, не исключено, что появление Карпа на Украине пролоббировали американские военные. Все дело в том, что до того, как бизнесмен появился в Киеве, еще в марте 2022 года, на польско-украинской границе произошла встреча некоего высокопоставленного американского военного с неназванным украинским генералом. На встречу, как писала The New-York Times, американец явился с планшетом, на котором было установлено программное обеспечение Palantir. Это ПО использовалось на секретной базе объединенного штаба западных союзников, расположенной за тысячу километров от Украины, в самом центре Европы. Ставка носит название «Яма». Именно туда через разработанный Palantir проект Maven стекались все данные с поля боя на Украине. Их масштаб впечатляет. Речь идет об информации о передвижении российских бронетанковых подразделений, перехваты переговоров российских военных, пробивавшихся к Киеву, и другие важные сведения.

Пока американец и украинец разговаривали, стало очевидно, что американцы знают о местонахождении украинских войск больше, чем украинский генерал. Украинец был уверен, что его войска отбили у русских город, писала NYT, но американская разведка утверждала обратное. Когда американский чиновник предложил ему позвонить одному из полевых командиров, украинский генерал понял, что американец был прав. После этого украинец якобы стал умолять американцев присоединиться к украинской армии, но военный предложение категорически отверг. Зато намекнул, что программный продукт ВСУ вполне могут попытаться получить.

Как работают системы Palantir

Программные решения, которые компания Тиля и Карпа завезла на Украину, объединяют в одном месте данные, полученные с сотен коммерческих и государственных спутников, ежедневно вращающихся вокруг Земли, делают снимки российских войск, в то время как программа MetaConstellation отбирает наиболее полезные и детализированные изображения, часто используя радар с синтезированной апертурой (РСА), чтобы видеть сквозь облака и фиксировать скопление войск или передвижение кораблей.

Данные, полученные из этих фотографий, дополняются другой информацией, например, сведениями от информаторов о передвижениях российских войск или данными, полученными в результате перехвата.

Полученная карта Украины отображается в Gaia — программном обеспечении, которое похоже на традиционные настольные миниатюры полей сражений, но в виде прямой трансляции на экране компьютера. Украинские командиры могут определить, на каком участке линии фронта может потребоваться больше снарядов, где противовоздушная оборона может быть наиболее эффективной, а также получать оповещения о значительных перемещениях сил противника, будь то самолеты, танки или корабли.

Программа также способна самостоятельно определять цели, уточнять, сколько снарядов нужно выпустить, по каким координатам и в какое время суток. Как писали американские журналисты, зачастую артиллерийские расчеты ВСУ даже не подозревают, что их приказы были сформированы искусственным интеллектом.

В конечном счете украинскому военному остается только подтвердить предложенную системой Palantir цель и выбрать вооружение, которым она будет поражена. Причем алгоритм сам предложит наиболее эффективные варианты поражения цели. Как в компьютерной игре.

«Это цифровой слепок современной войны. Компания собирает огромное количество различных данных, терабайты видео применения дронов, спутниковое радио, электронная разведка, радиотехническая разведка. Иначе говоря, все, что можно добыть в качестве информации, систематизируется алгоритмами и объединяется в некую среду, которая после обработки предоставляет возможность выбора цели для оптимального поражения», — объясняет RTVI принцип работы софта Palantir инженер-конструктор, создатель боевого FPV-дрона «Овод» Андрей Иванов.

По его словам, в 2026 году Palantir получила эксклюзивное право на все разведданные, полученные на Украине. А на основе деятельности компании, в том числе приобретенного на Украине опыта, в США уже создан специальный род войск, который ориентирован на работу с интеллектуальными системами. Создана специальная программа обучения, которая целью ставит адаптацию технологий Силиконовой долины к военному применению. И сокращению пропасти между классическими военными, которые, как отмечает Иванов, везде «традиционалисты», и современными технологиями.

«Возникновение нового рода войск — это заслуга компании Palantir. И училась она — на смертях наших людей», — говорит Иванов.

Есть ли в России аналоги

Есть ли у российской армии чем ответить на разработки Palantir? Вопрос сложный и дискуссионный. Особенно учитывая, что об этом официальные лица и ведомства предпочитают не распространяться. Это и понятно, зачем в условиях конфронтации открывать карты противнику.

Вместе с тем, информация о каких-то проектах на специализированных ресурсах время от времени просачивается. Собеседники RTVI в конструкторской отрасли тоже приводили примеры некоторых наработок.

Например, система «Свод», которая призвана оптимизировать с точки зрения цифрового подхода систему организации боя. Есть продукты под названием «Глаз-Гроза» и «Трепет», позволяющие ускорить работу артиллерии в связке с подразделениями БПЛА. Если раньше оператор дрона при обнаружении, скажем, вражеского блиндажа передавал координаты артиллеристам по радиостанции, что часто сопровождалось помехами и периодическим внесением корректировок, то сейчас, с использованием цифровых систем, скорость и точность нанесения удара по цепочке «обнаружение-координаты-выстрел» сильно сократилась.

«Сейчас наши программные продукты позволяют оператору «мавика» отмечать на карте в приложении точку, где он нашел блиндаж. Артиллерист в режиме онлайн видит эту точку с необходимыми поправками. Он наводится и производит выстрел. Оператор «мавика» в свою очередь видит место разрыва и сразу же отмечает его точкой», — объясняет RTVI командир боевого расчета «Овод» Виталий Биркин.

Таким образом, по его словам, российские военные кратно снижают количество радиопереговоров в эфире и уменьшают риски неправильной передачи информации. Ну и самое главное — повышается скорость передачи и получения этой информации, а как следствие, увеличивается эффективность боевой работы.

Кроме того, как рассказал Биркин, сейчас проходят тесты автоматов сопровождения цели (АСЦ). Это специальные модули, закрепленные на корпусе FPV-дрона, которые постоянно анализируют картинку и в том числе сопоставляют ее с данными из заранее записанной базы. Это позволяет обнаруживать цель там, где оператор ее скорее всего не увидит. Только лишь по части торчащей из-за дерева ладони автомат сможет дорисовать фигурку человека и указать военному на цель. Вскоре такая система, говорит Биркин, будет широко интегрирована в продукцию «Овода».

Вообще, отмечает собеседник RTVI, как минимум для дронов АСЦ — это невероятно эффективная вещь. Они также позволяют обходить препятствия, вызывающие помехи для картинки, и хорошо работают против РЭБа.

«Когда мы летим и указали какую-то дальнюю точку, автомат сопровождения цели на борту ведет дрон в эту точку. Если в середине пути у нас теряется видео или управление на какой-то период, то дрон не падает, а продолжает лететь, так как его ведет автомат», — говорит о принципе работы Биркин.

По словам инженера-конструктора Андрея Иванова, нейросети и технологические подходы в зоне боевых действий сейчас максимально востребованы. Ведь есть огромное количество однотипных решений, которые можно передать системе. А за контролирующим офицером может остаться лишь задача нажать последнюю кнопку.

Palantir должен быть уничтожен?

Возвращаясь к Palantir, тягаться с ним, как признает Иванов, сложно. Компания имеет «полный карт-бланш и неограниченные бюджеты». Вместе с тем, говорит Иванов, относиться к этой компании пренебрежительно точно не стоит. Нельзя выпускать противника из виду, а, напротив, нужно всегда смотреть за тем, что он делает.

«Я это говорю не для того, чтобы сеять какой-то негатив. Скорее, это как у Лескова, который пытался донести мысль о том, что хватит ружья кирпичом чистить», — говорит Иванов.

Сейчас директор Palantir находится на вершине успеха. Он говорит: «Спасать жизни, а иногда и отнимать их — это очень интересно». Кичится тем, что продукты его компании эффективно уничтожают российские цели. И здесь несложно предположить, что под этими целями подразумеваются в том числе удары по российским городам. Карп добавляет, что Palantir способен «напугать [Россию] до чертиков».

Ядерное сдерживание Карп называет менее эффективным, чем автономное вооружение, настаивая на его развитии. И тут же добавляет, что у противников США «нет таких моральных принципов, как у нас», имея в виду, что Запад по этой причине вряд ли в состоянии применить ядерное оружие. И здесь он то ли специально, то ли невольно опускает тот факт, что до сих пор единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие, являются именно США, то есть страна, по мнению Карпа, обладающая теми самыми «моральными принципами».

По мнению военного блогера Алексея Живова офис Palantir, если он действительно находится в Киеве, должен быть уничтожен в первую очередь.

«Офис Palantir — это, однозначно, самая приоритетная и законная цель», — говорит Живов.

* входит в структуру Meta, признанную в России экстремистской организацией