В Курской области начали служебную проверку после того, как глава Большесолдатского района Владимир Зайцев выругался матом в прямом эфире заседания регионального правительства. По итогам проверки действиям чиновника будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе облправительства.

Инцидент произошел 18 мая во время онлайн-заседания с губернатором Александром Хинштейном. Тот попросил Зайцева прокомментировать жалобы жителей на перебои с водоснабжением в селе Любимовка.

Некоторое время чиновник не отвечал, затем в эфире прозвучала матерная фраза: «Да ******** ты ***** отсюда». Ее услышали все участники заседания. Вскоре Зайцев вышел на связь и объяснил губернатору, что у него возникли проблемы со связью.

Хинштейн отреагировал сдержанно: «Да и не только со связью проблема, я так понимаю, и с речевым аппаратом тоже». Он добавил, что отдельно поговорит с главой района «уже в более закрытом режиме».

Сам Зайцев рассказал телеграм-каналу Baza, что не обращался напрямую к губернатору — фраза была адресована людям в его кабинете, которые шумели и мешали ему участвовать в совещании. По его словам, он и сам не понял, как включился микрофон и реплика попала в эфир.

В пресс-службе областного правительства заявили, что чиновник «отступил от стандартов профессионального поведения».

«По факту инцидента назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям главы района. Высокие стандарты поведения и уважение к коллегам являются обязательным требованием для всех должностных лиц, а подобное поведение недопустимо на государственной службе», — сообщили там. На ход заседания случившееся не повлияло: все вопросы повестки рассмотрели в полном объеме.