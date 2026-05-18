19 мая президент России Владимир Путин отправится в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его визит начнется спустя четыре дня после того, как из Пекина улетел глава Белого дома Дональд Трамп. Эксперты ожидают, что лидеры сосредоточатся на торговле, в частности — нефти и газом, учитывая, что поток иранской нефти в КНР сейчас остановлен из-за блокады Ормузского пролива. А вот китайское посредничество в конфликте на Украине, вероятно, окажется за скобками повестки. Подробнее — в материале RTVI.

Встречались более 40 раз

15 мая завершился официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай, который он сам называл историческим. И уже 19-20 мая, как сообщили в Кремле, состоится поездка в Пекин Владимира Путина по приглашению главы КНР.

«Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — отметили в офисе президента России.

Так получилось, что визит Владимира Путина в расписании Си Цзиньпина оказался всего через четыре дня после отлета Дональда Трампа. Это подхватили западные СМИ, к примеру, The Guardian, Associated Press и Politico, делая в заголовках акцент именно на этом.

При этом директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что такое стечение обстоятельств — действительно лишь совпадение.

«Это точно совпадение. Визит Трампа первоначально должен был состояться в конце марта и был перенесен из-за неудачного течения войны против Ирана. К моменту принятия решения о переносе примерное время визита Путина уже было известно», — объяснил эксперт в беседе с RTVI.

Путин и Си встречались уже более 40 раз, причем последние переговоры они провели в сентябре 2025-го, когда президент России прилетал в Пекин на военный парад.

Торговля на первом месте: «неравномерные отношения»

Как сообщили в Кремле, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Также главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая 2026—2027, а по итогам переговоров подпишут совместное заявление и несколько других документов. Кроме того, в программе президента предусмотрена встреча с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, на которой «состоится обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества».

По словам Василия Кашина, с китайской стороны есть серьезный интерес к новым проектам в энергетике и логистике, что напрямую связано с кризисом на Ближнем Востоке.

«Стороны обсудят текущие проблемы двусторонних отношений, например, торговлю, финансовые расчеты и внедрение цифровых валют. Кроме того, предстоит важная дискуссия о будущем глобальном порядке на фоне кризиса международной системы, спровоцированной действиями США. Предстоит обсудить, в частности, взаимодействие в ШОС и БРИКС», — предположил эксперт.

Газета The New York Times подчеркивает, что у России «неравномерные» экономические отношения с Китаем. На КНР в российской экономике приходится более трети всего импорта и четверти — экспорта. Однако для Пекина Москва составляет примерно 4% от объема международной торговли, что даже меньше, чем у Вьетнама.

Но из-за продолжающегося военного конфликта на Украине и антироссийских санкций Китай «пытается сохранить хотя бы видимость равенства».

Как рассказал изданию Global Times научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китайской академии социальных наук Чжан Хун, политики могут обсудить сотрудничество в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект, цифровая экономика, торговля сельскохозяйственной продукцией и зерном, а еще китайскую инициативу «Пояс и путь».

Иран, нефть и Украина

Вероятно, Владимир Путин и Си Цзиньпин сосредоточатся на поставках нефти и газа, особенно на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, затихшего на неопределенное время. Сейчас Ормузский пролив, по которому шло около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа, по-прежнему находится в блокаде со стороны Тегерана.

Одновременно Соединенные Штаты блокируют иранские порты, из которых нефть уходила в тот же Китай. Именно Пекин был одним из главных покупателей иранского «черного золота». Поэтому исключение, которое иранцы сделали для прохода российских и китайских судов, не спасает ситуацию для КНР.

«Ценность России для Китая как надежного источника энергии возросла после войны в Иране, которая поставила под угрозу мировые поставки нефти и природного газа», — отметили в NYT.

Чжан Хун в беседе с Global Times также допустил, что главными темами переговоров станут углубление энергетического сотрудничества, то есть долгосрочные поставки нефти и газа, расчеты по энергоносителям и координация инфраструктуры.

Как пишет The Guardian со ссылкой на данные Russia Fossil Tracker, с начала военного конфликта на Украине в феврале 2022-го Китай закупил российские энергоносители на сумму более $367 млрд.

«Эти закупки укрепили энергетическую безопасность Китая, которая стала особенно чувствительным вопросом после того, как кризис на Ближнем Востоке остановил транспортировку нефти через Ормузский пролив», — говорится в статье.

При этом сама Украина вряд ли окажется в центре внимания на встрече Путина и Си, считает эксперт RTVI. Во время переговоров на ней не делали акцент ни президент США, ни председатель КНР. В публичных заявлениях Пекина украинский кризис был упомянут лишь вскользь, а в заявлениях Вашингтона о нем не говорилось вовсе.