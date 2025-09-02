3 сентября в Пекине состоится масштабный военный парад, который приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны. На торжествах будут присутствовать 25 глав государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который добирался до китайской столицы на своем знаменитом бронепоезде. Подробнее о том, чего ждать от парада, — в материале RTVI.

Парад длиной 70 минут

Военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, начнется в 9 утра по местному времени (4 утра по Москве). Он пройдет на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, на ней в том числе находятся Памятник народным героям и Мавзолей Мао Цзэдуна.

Как рассказали китайские власти, парад будет состоять из двух частей: сначала председатель КНР Си Цзиньпин проведет военный смотр, а после начнется торжественный марш войск. Перед этим войска, участвующие в параде, выстроятся вдоль проспекта Чанъань. В параде будут задействованы 45 формирований и эшелонов.

Замглавы Канцелярии руководящей группы по военному параду и старший офицер Объединенного штаба Центрального военного совета У Цзэк отметил, что этот парад станет первым в своем роде после того, как «Китай встал на новый путь модернизации на всех фронтах».

Все торжество должно занять 70 минут. Однако это еще не конец.

В 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) в Доме народных собраний пройдет гала-концерт. По словам замминистра культуры и туризма Китая Лу Инчуаня, праздничное мероприятие «будет посвящено истории, почитанию павших героев, а также сохранению мира и принятию будущего». На гала-концерте будут показаны «ключевые моменты сражений Восточного фронта» (в КНР имеют в виду театр военных действий в Восточной Азии) и «подчеркнута роль Коммунистической партии Китая как опоры объединенного сопротивления страны японской агрессии». Чиновник добавил, что спектакль будет представлять из себя «масштабный рассказ о 14-летнем сопротивлении Китая» японской агрессии.

25 иностранных лидеров

На мероприятии ждут иностранных лидеров. Пекин пригласил в общей сложности 26 глав государств и правительств, так что 3 сентября на торжествах будут:

Президент России Владимир Путин ,

, Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ,

, Президент Ирана Масуд Пезешкиан ,

, Президент Сербии Александр Вучич ,

, Президент Кубы Мигель Диас-Канель ,

, Президент Беларуси Александр Лукашенко ,

, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ,

, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ,

, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ,

, Президент Киргизии Садыр Жапаров ,

, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов ,

, Президент Азербайджана Ильхам Алиев ,

, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух ,

, Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо ,

, Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва ,

, Президент Мальдив Мохамед Муиззу ,

, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг ,

, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит ,

, Король Камбоджи Нородом Сиамони ,

, Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ,

, Премьер-министр Армении Никол Пашинян ,

, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим ,

, Премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф ,

, Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли ,

, Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Многие из них находятся в Китае уже несколько дней, так как до парада в городе Тяньцзин прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

26-м должен был стать президент Индонезии Прабово Субианто, однако из-за беспорядков, которые продолжают бушевать в стране, он принял решение отменить свой визит в Китай.

«Это связано со внутренней динамикой. Он [Прабово Субианто] хотел продолжать осуществлять прямой мониторинг, а также непосредственно руководить ситуацией и искать оптимальные решения. Поэтому президент, со всем уважением и извинениями перед китайским правительством, решил не участвовать в мероприятии», — сообщил госсекретарь Индонезии Прасетио Хади в видеообращении.

В СМИ ходили слухи о том, что посетить военный парад в Пекине может и американский лидер Дональд Трамп, у которого с властями Китая напряженные отношения из-за тарифной политики, проводимой Белым домом. 25 августа на совместной пресс-конференции с новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном Трамп заявил, что может посетить КНР в течение 2025 года «или вскоре после этого». Но его участие так и не подтвердилось.

Какое оружие покажет Китай

Пекин не раскрывает всех деталей о военной технике, которую представят на военном параде. Однако частично идентифицировать многое вооружение позволили любительские кадры, рассказывал RTVI научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

По словам эксперта, 3 сентября Китай может продемонстрировать межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты средней дальности, противокорабельные и крылатые ракеты, а также гиперзвуковое оружие. К ним могут добавиться новинки китайской бронетехники, а также линейка зенитных ракетных комплексов, способных бороться «даже со спутниками».

Кроме того, ожидается, что Пекин, будучи в авангарде передовых разработок беспилотников, покажет новые ударные и разведывательные дроны, а в небе китайской столицы состоится воздушная часть с участием стелс-истребителей пятого поколения.

«Этот парад будет наглядной демонстрацией не только военной мощи Китая и новейшей техники, включая гиперзвуковое оружие, ракеты, способные нести ядерное оружие, истребители и подводные беспилотники, но и его растущего влияния КНР как геополитической державы с углубляющимися связями с некоторыми из самых могущественных противников США», — отмечает телеканал CBS News.

Путин и Ким за кулисами

Несмотря на размах мероприятия и большое количество гостей, внимание многих СМИ приковано к визиту в Пекин лидера КНДР Ким Чен Ына и его возможной встрече с Владимиром Путиным.

Накануне южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что на параде Путин и Ким будут сидеть рядом, а точнее — по обе стороны от Си Цзиньпина. Как пишет Reuters, аналитики наблюдают за тем, «подаст ли это трио (лидеры России, Китая и КНДР. — Прим.RTVI) сигнал о более тесных оборонных отношениях». Агентство напомнило, что 19 июня 2024 года Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это произошло во время официального визита Путина в столицу КНДР.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность и условия для двусторонней встречи Путина и Кима будут обсуждаться после того, как северокорейский лидер прибудет в Пекин.

Однако позже помощник президента России Юрий Ушаков намекнул журналистам, что встреча все же может состояться после парада.