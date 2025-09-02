3 сентября в Пекине состоится масштабный военный парад, который приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны. На торжествах будут присутствовать 25 глав государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который добирался до китайской столицы на своем знаменитом бронепоезде. Подробнее о том, чего ждать от парада, — в материале RTVI.
Парад длиной 70 минут
Военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, начнется в 9 утра по местному времени (4 утра по Москве). Он пройдет на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, на ней в том числе находятся Памятник народным героям и Мавзолей Мао Цзэдуна.
Как рассказали китайские власти, парад будет состоять из двух частей: сначала председатель КНР Си Цзиньпин проведет военный смотр, а после начнется торжественный марш войск. Перед этим войска, участвующие в параде, выстроятся вдоль проспекта Чанъань. В параде будут задействованы 45 формирований и эшелонов.
Замглавы Канцелярии руководящей группы по военному параду и старший офицер Объединенного штаба Центрального военного совета У Цзэк отметил, что этот парад станет первым в своем роде после того, как «Китай встал на новый путь модернизации на всех фронтах».
Все торжество должно занять 70 минут. Однако это еще не конец.
В 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) в Доме народных собраний пройдет гала-концерт. По словам замминистра культуры и туризма Китая Лу Инчуаня, праздничное мероприятие «будет посвящено истории, почитанию павших героев, а также сохранению мира и принятию будущего». На гала-концерте будут показаны «ключевые моменты сражений Восточного фронта» (в КНР имеют в виду театр военных действий в Восточной Азии) и «подчеркнута роль Коммунистической партии Китая как опоры объединенного сопротивления страны японской агрессии». Чиновник добавил, что спектакль будет представлять из себя «масштабный рассказ о 14-летнем сопротивлении Китая» японской агрессии.
25 иностранных лидеров
На мероприятии ждут иностранных лидеров. Пекин пригласил в общей сложности 26 глав государств и правительств, так что 3 сентября на торжествах будут:
- Президент России Владимир Путин,
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын,
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан,
- Президент Сербии Александр Вучич,
- Президент Кубы Мигель Диас-Канель,
- Президент Беларуси Александр Лукашенко,
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- Президент Киргизии Садыр Жапаров,
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
- Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо,
- Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва,
- Президент Мальдив Мохамед Муиззу,
- Президент Вьетнама Лыонг Кыонг,
- Президент Лаоса Тхонглун Сисулит,
- Король Камбоджи Нородом Сиамони,
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо,
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян,
- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим,
- Премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф,
- Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли,
- Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Многие из них находятся в Китае уже несколько дней, так как до парада в городе Тяньцзин прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
26-м должен был стать президент Индонезии Прабово Субианто, однако из-за беспорядков, которые продолжают бушевать в стране, он принял решение отменить свой визит в Китай.
«Это связано со внутренней динамикой. Он [Прабово Субианто] хотел продолжать осуществлять прямой мониторинг, а также непосредственно руководить ситуацией и искать оптимальные решения. Поэтому президент, со всем уважением и извинениями перед китайским правительством, решил не участвовать в мероприятии», — сообщил госсекретарь Индонезии Прасетио Хади в видеообращении.
В СМИ ходили слухи о том, что посетить военный парад в Пекине может и американский лидер Дональд Трамп, у которого с властями Китая напряженные отношения из-за тарифной политики, проводимой Белым домом. 25 августа на совместной пресс-конференции с новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном Трамп заявил, что может посетить КНР в течение 2025 года «или вскоре после этого». Но его участие так и не подтвердилось.
Какое оружие покажет Китай
Пекин не раскрывает всех деталей о военной технике, которую представят на военном параде. Однако частично идентифицировать многое вооружение позволили любительские кадры, рассказывал RTVI научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.
По словам эксперта, 3 сентября Китай может продемонстрировать межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты средней дальности, противокорабельные и крылатые ракеты, а также гиперзвуковое оружие. К ним могут добавиться новинки китайской бронетехники, а также линейка зенитных ракетных комплексов, способных бороться «даже со спутниками».
Кроме того, ожидается, что Пекин, будучи в авангарде передовых разработок беспилотников, покажет новые ударные и разведывательные дроны, а в небе китайской столицы состоится воздушная часть с участием стелс-истребителей пятого поколения.
«Этот парад будет наглядной демонстрацией не только военной мощи Китая и новейшей техники, включая гиперзвуковое оружие, ракеты, способные нести ядерное оружие, истребители и подводные беспилотники, но и его растущего влияния КНР как геополитической державы с углубляющимися связями с некоторыми из самых могущественных противников США», — отмечает телеканал CBS News.
Путин и Ким за кулисами
Несмотря на размах мероприятия и большое количество гостей, внимание многих СМИ приковано к визиту в Пекин лидера КНДР Ким Чен Ына и его возможной встрече с Владимиром Путиным.
Накануне южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что на параде Путин и Ким будут сидеть рядом, а точнее — по обе стороны от Си Цзиньпина. Как пишет Reuters, аналитики наблюдают за тем, «подаст ли это трио (лидеры России, Китая и КНДР. — Прим.RTVI) сигнал о более тесных оборонных отношениях». Агентство напомнило, что 19 июня 2024 года Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это произошло во время официального визита Путина в столицу КНДР.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность и условия для двусторонней встречи Путина и Кима будут обсуждаться после того, как северокорейский лидер прибудет в Пекин.
Однако позже помощник президента России Юрий Ушаков намекнул журналистам, что встреча все же может состояться после парада.
«Мы знаем, что он [Ким Чен Ын] уже на территории КНР, завтра наш президент [Владимир Путин] и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме. Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане», — сообщил он.