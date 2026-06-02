Защиту НПЗ от дронов в конечном итоге оплатят граждане из своего кармана, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Власти обсуждают финансирование защиты НПЗ за счет допдоходов, и один из предложенных вариантов предусматривает направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива, рассказали источники РБК со ссылкой на поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Пока неясно, идет ли речь о разовом повышении цен на топливо или о возможности ускорить их рост относительно действующих ориентиров.

«Я смотрю, правительство потихонечку, но находит деньги в карманах у наших рядовых граждан — вводятся маленькие „налоги“, платежи. Например, госпошлина увеличивается. Вот раньше в „Госуслугах“ почти все услуги были бесплатные. Но понадобилось сделать выписку из ЕГРН — надо 700 рублей заплатить, а если в МФЦ, то 1,5 тыс. заплатить. Понадобилось в суд обратиться — надо 30 тыс. заплатить. И что касается бензина, защиты НПЗ от дронов — опять, какие бы меры ни предпринимали, все равно расплачиваться за это будут граждане», — заявил Арефьев.

Парламентарий предложил уточнить ставку НДФЛ и взять деньги со сверхдоходов богатейших бизнесменов.

«Во Франции подоходный налог на сверхдоходы — 60%, а у нас — 19%. Вообще-то он составляет 22%, но с учетом градации этого налога получается 19%. Ну так возьмите 60% со сверхдоходов, ведь у нас „поголовье“ олигархов только за первый квартал увеличилось на девять человек. И если мы у них заберем 60% сверхдоходов на 40%, они, наверное, не умрут и с голоду не подохнут», — сказал Арефьев.

По его убеждению, «этих денег достаточно будет для того, чтобы защитить НПЗ, они же не государственные, они частные».

Сейчас рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС фактически ограничен уровнем инфляции, отрасль ориентируется на индекс потребительских цен, который рассчитывает Росстат.