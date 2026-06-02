Решение об отмене безвизового режима с Россией не рассматривается. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, добавив, что не знает источник такой информации.

«Такое решение не будет принято, даже если его кто-то примет, оно будет немедленно отменено. <…> Я также позвонил [председателю Национального собрания] Ане Брнабич, чтобы узнать, не проголосовали ли они за что-то в парламенте. Такого нет», — заявил Вучич в эфире сербского телеканала Prva.

Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил «Известиям», что в Белграде обсуждается возможность отмены безвизового режима с Россией.

«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения требований Брюсселя, которые включают введение виз для граждан России. <…> Я считаю, что мы далеко и от вступления в ЕС, и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», — объяснил он.

В 2025 году МИД Сербии сообщил, что к концу 2026-го страна синхронизирует свою визовую политику с Европой. В апреле Вучич подтвердил, что Белград намерен соответствовать всем критериям для вступления в ЕС, особо выделив аспекты миграции и визовой политики.

Ранее Сербия уже отменила безвиз с Кубой, Катаром, Кувейтом, Оманом и Монголией. С Москвой и Белграда по-прежнему действует соглашение 2009 года, по которому россияне могут находиться в республике без визы до 30 дней.