В Сербии обсуждается возможность отмены безвизового режима с Россией в рамках выполнения требований Брюсселя для вступления в ЕС. Об этом глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил «Известиям».

«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения требований Брюсселя, которые включают введение виз для граждан России», — сказал депутат.

По его словам, ЕС добивается от Белграда сокращения вдвое числа выдаваемых россиянам видов на жительство и гражданств, угрожая в противном случае отменить безвизовый въезд самих сербов в страны Евросоюза.

Сам Станоевич полагает, что власти на введение виз с Россией не пойдут.

«Я считаю, что мы далеко и от вступления в ЕС, и от отмены визового режима, потому что властям Сербии только еще этого не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», — заявил он.

Тем не менее у сербских властей есть конкретные сроки. В 2025 году МИД страны объявил, что к концу 2026 года Белград синхронизирует свою визовую политику с европейской. В апреле 2026 года президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что страна намерена до конца года выполнить все критерии для вступления в ЕС, особо выделив вопросы миграции и визовой политики. Брюссель при этом осторожен: официальные представители ЕС называют 2030 год реалистичным ориентиром для вступления.

Сербия уже последовательно приводит визовую политику в соответствие с европейской. В 2023 году Белград отменил безвиз с Кубой и прекратил авиасообщение с ней. Затем были введены визы для Катара, Кувейта, Монголии и Омана. Россия остается в числе немногих стран, с которыми безвизовый режим сохраняется: по соглашению от 2009 года граждане РФ могут находиться в Сербии без визы до 30 дней.

Для россиян Сербия остается важным транзитным узлом. В 2025 году ее посетили 174 тысячи туристов из России. По итогам того же года турпоток из Сербии в Россию вырос на 6%, а авиакомпания Air Serbia сохраняет прямые рейсы между двумя странами, через которые россияне также добираются до Европы и Северной Америки.

Незадолго до публикации интервью со Станоевичем спикер сербского парламента Ана Брнабич на конференции в Праге заявила, что не считает отношения Москвы и Белграда братскими. По ее словам, Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям лишь потому, что сама находилась под действием рестрикций в 1990-е годы.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в ответ на вопрос «Известий» подчеркнул, что механизмы российско-сербского взаимодействия продолжают функционировать по всем ключевым направлениям — политическому, экономическому, культурному и межпарламентскому.

«Несмотря на усиливающееся давление со стороны ЕС, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии», — заявил дипломат.