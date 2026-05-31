В начале июня в Москве и области потеплеет, и уже к 3—4 июня температура воздуха вернется к климатической норме. Об этом 360.ru рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. При этом она предупредила, что на следующей неделе в столичном регионе ожидаются грозы и кратковременные дожди.

«Тенденция к тому, что погода будет улучшаться на следующей неделе, сохраняется. Где-то к 3—4 числу, к концу первой пятидневки июня, температура воздуха уже приблизится к климатической норме», — отметила она, уточнив, что столбики термометров достигнут плюс 20—25 градусов.

Синоптик предупредила о грозах в ближайшие дни, но тут же успокоила: они «при такой ситуации бывают тихими». «Погремит немножко, дождем прольет, и все — солнце проглянет. Следующая порция гроз и осадков наступает через два часа», — сказала Позднякова.

По ее словам, в понедельник и вторник — 1—2 июня — ожидаются кратковременные дожди, среда и пятница пройдут без существенных осадков в большинстве районов.

29 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первые двое суток июня пройдут под влиянием североатлантического циклона: в понедельник ночью будет плюс 5—8 градусов, днем местами небольшой дождь и до плюс 19, во вторник — до плюс 21.

Полноценное лето, по его словам, наступит с 3 июня, когда инициативу в атмосфере перехватит северный антициклон: в среду солнечно, без осадков, плюс 21—24, в четверг малооблачно и сухо, днем до плюс 25.

«Весна, прощаясь, решила громко хлопнуть дверью, и до конца уходящего сезона мы пока остаемся во власти осеннего холода, но с наступлением июня ситуация начнет выправляться», — объяснил Тишковец.

По его долгосрочному прогнозу, июнь в целом пройдет в рамках нормы — без холодных сюрпризов, которыми отличился май. К середине месяца вода прогреется до плюс 18—20 градусов, и в столичном регионе откроется купальный сезон, заключил эксперт.