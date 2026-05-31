После смерти Мэрилин Монро 75% ее наследства и прав на интеллектуальную собственность достались не родным, а преподавателю актерского мастерства Ли Страсбергу. Сам он в 1982 году он завещал жене «чтить и защищать Мэрилин», а она монетизировала образ кинозвезды в многомиллионный бизнес. Об этом пишет BBC по случаю 100-летнего юбилея актрисы, которая родилась 1 июня 1926 года.

На момент гибели в 1962 году состояние Монро оценивалось в $800 тысяч (около $7 млн в пересчете на нынешний курс). Большую часть актриса разделила между Страсбергом и своим психиатром Марианной Крис, которая получила 25% ее наследства. Когда доктор Крис умерла в 1980 году, ее часть отошла лондонскому центру детского психического здоровья Анны Фрейд.

Именно 75-процентная доля наставника Мэрилин стала основой для коммерческой империи. В 1982 году Анна Страсберг, унаследовав активы супруга, начала активно заключать лицензионные соглашения на использование имени, подписи и образа Монро.

По подсчетам BBC, за четыре десятилетия она заработала на этом от $40 до $50 млн, что в 10 раз превышает доходы самой актрисы за всю карьеру.

«Любопытно, что Мэрилин не смогла заработать столько денег, как Анна», — отмечает BBC.

В 2011 году Страсберг продала основную часть наследства компании Authentic Brands Group (ABG), сохранив за собой миноритарную долю, чтобы обеспечить себе постоянный доход. Теперь ABG управляет глобальной «империей» Монро стоимостью $80 млн, заключая контракты с брендами красоты, моды, алкоголя и даже казино.

«Наш руководящий принцип — сохранить наследие Мэрилин. Оно направляет нас во всем, что мы делаем», — заявила BBC вице-президент ABG Дана Карпентер.

Помимо коммерческих контрактов, компания активно развивает цифровое присутствие звезды: ее официальные аккаунты в соцсетях насчитывают 16 млн подписчиков. В портфель ABG также входят лицензии на создание дипфейков, цифровых аватаров и даже голограмм актрисы. Параллельно компания курирует продажу прав на документальные фильмы, художественные ленты, музейные экспозиции и сувенирную продукцию.

ВВС отмечает, что превращение Монро в корпоративный бренд поднимает этические вопросы: при жизни она боролась за контроль над своей репутацией и не выносила, когда ее воспринимали как объект или икону.

Однако Карпентер настаивает, что ABG стремится не просто зарабатывать, но и сохранять ее культурное влияние для новых поколений. По словам представителя компании, этическая сторона вопроса неактуальна еще и потому, что «Мэрилин почти не имела семьи».