Президент США Дональд Трамп выступит хедлайнером церемонии открытия празднования 250-летия страны на Национальной аллее в Вашингтоне после того, как несколько музыкантов отказались от участия. Как сообщает Reuters, концерты планировались как старт ярмарки Great American State Fair, которая пройдет с 25 июня по 10 июля, но организаторы столкнулись с проблемами.

В пятницу солист группы Poison Брет Майклс стал пятым исполнителем, который отказался от выступления. Он заявил, что мероприятие оказалось не тем аполитичным и непартийным праздником, который он себе представлял.

Организаторы из группы Freedom 250 публично не раскрывали причины ухода артистов, но эти отказы поставили под вопрос реализацию события в том виде, в каком оно задумывалось изначально. Теперь Трамп, как сообщается в соцсетях Freedom 250, «лично начнет это историческое празднование».

Freedom 250 — это государственно-частное партнерство, созданное Белым домом для координации празднования 250-летия США совместно с федеральными ведомствами.

В своей соцсети Truth Social Трамп предположил, что серия концертов может и не понадобиться, если исполнители продолжат отказываться.

«Я, по мнению многих, — самый главный аттракцион в любом месте мира», — написал президент.

Он добавил, что собирает «гораздо большую аудиторию, чем Элвис в свои лучшие годы», и делает это «без гитары».

Трамп также заявил, что поручает своим представителям изучить возможность проведения митинга «AMERICA IS BACK».

В ярмарке, которая пройдет на Национальной аллее от Капитолия до монумента Вашингтона, будут установлены концертные сцены, павильоны штатов, исторические экспонаты, планируется работа аттракционов и другие развлечения.