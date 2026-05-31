ООН оказалась на грани банкротства, поскольку США и Китай — два крупнейших донора, которые совокупно обеспечивают 42% ее базового бюджета, — задерживают обязательные платежи, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, именно соперничество двух держав за влияние в организации загнало ее в финансовый тупик.

Долг Вашингтона перед ООН, по информации издания, превысил $4 млрд: $2,037 млрд приходятся на регулярный бюджет, еще $2,247 млрд — на финансирование миротворческих операций. Администрация президента США Дональда Трампа не только не платит взносы, но и прекратила участие в десятках программ и агентств, включая ВОЗ, объясняя это расточительством и неэффективностью организации, отмечается в статье.

С выплатами затягивает и Китай, который называет себя «де-факто финансовым донором номер один» и главным защитником ООН. Пекин должен организации еще $455 млн, хотя на этой неделе, во время визита главы МИД КНР Ван И, перечислил организации почти $850 млн. С 2022 года КНР намеренно откладывает последние платежи на конец года — аналитики ООН рассматривают это как рычаг для продвижения политических приоритетов Пекина.

«США не платят взносы, а Китай на протяжении последних нескольких лет манипулирует системой платежей», — сказал WSJ исполнительный директор Better World Campaign Джорди Хэннум.

Генсек ООН Антониу Гутерриш описал происходящее как «гонку к банкротству» и предупредил о «вполне реальной угрозе финансового краха организации». По расчетам ООН, деньги закончатся к середине августа — когда процесс выбора его преемника войдет в активную фазу.

Чтобы удержаться на плаву, организация пошла на беспрецедентные меры: закрыла несколько офисов, сократила рекордные 3 тыс. должностей в секретариате, урезала часы работы переводчиков, отключила эскалаторы и отложила ремонт облицовки на 75-летней штаб-квартире в Нью-Йорке.

Кроме того, ООН ускорила сокращение миротворческих контингентов в африканских горячих точках, в частности в Конго, и задержала компенсации Непалу, Бангладешу и другим бедным странам, которые предоставляют войска для миротворческих операций.

При этом кадровую численность и мандаты определяют 193 государства — члена ООН, которые, как пишет WSJ, годами охотнее добавляли новые инициативы, чем сокращали существующие примерно 40 тыс. программ организации.

Если ООН окажется банкротом, ее сотрудники по всему миру останутся без зарплаты, что может остановить продовольственные программы и меры безопасности. Занять деньги организация не может, а руководство располагает лишь ограниченными полномочиями для реструктуризации работы или увольнения сотрудников.

WSJ отмечает, что финансовая система ООН крайне запутанная — взносы рассчитываются пропорционально размеру экономики страны. Доля США ограничена 22% регулярного бюджета, доля Китая за последнее десятилетие выросла с 5 до чуть более 20%.

Правила предусматривают, что неизрасходованные к концу года средства засчитываются государствам-членам в счет их обязательств — независимо от того, перечисляли ли они деньги. В результате накапливаются своеобразные «кредиты»: $299 млн за 2026 год и ожидаемые $400 млн за 2027-й.

«Мы попали в кафкианский круговорот: от нас ждут возврата денег, которых не существует», — написал Гутерриш в обращении к членам ООН.

Тем временем США перешли к новой стратегии, отмечает WSJ: Вашингтон начал направлять гуманитарную помощь через Управление ООН по координации гуманитарных вопросов — на этот счет зарезервировано пока $3,8 млрд, что значительно меньше более чем $10 млрд в год, которые Соединенные Штаты выделяли в последние годы. Если долг продолжит расти, уже в 2027 году США могут лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН.

При этом, как отмечает WSJ, добровольные гуманитарные ассигнования не покрывают задолженность Вашингтона по обязательным взносам в бюджет ООН и на миротворческие миссии.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента Майкл Десомбр заявил в Совбезе ООН, что речь идет не об отказе от многостороннего подхода, а о стремлении добиться большей ясности и конкретных результатов вместо неэффективности и «пустых слов».

«Отдельным агентствам ООН придется адаптироваться, уменьшиться или прекратить существование», — объявил Госдепартамент в декабре.

США — не единственные, кто сокращает финансирование: Великобритания и Германия урезают расходы из-за бюджетной экономии, Швеция и Нидерланды — из-за правого политического разворота. Аргентина, как и Вашингтон, вышла из ВОЗ.

«США — наиболее яркое воплощение этой тенденции, но она не уникальна для США», — отметил бывший французский дипломат и эксперт по бюджету ООН из Нью-Йоркского университета Тибо Камелли.

Китай действует тоньше, отмечает WSJ: не напрямую, а через Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам и коалицию «Группа 77». Последняя в мае выступила против предложения сократить жалованье миротворцам, среди которых немало китайских военнослужащих.

Опубликованное в этом году исследование показало, что Пекин вместе с Москвой добивался через «Группу 77» сокращения расходов на направление, связанное с правами человека, утверждает WSJ. При этом Китай почти не финансирует гуманитарные программы ООН напрямую.

Китай заявил, что выполнит свои финансовые обязательства. США между тем подчеркнули, что будущая финансовая поддержка ООН будет зависеть от более глубокого сокращения расходов, в том числе за счет увольнений сотрудников, уменьшения количества перелетов бизнес-классом и более активного использования машинных переводчиков.