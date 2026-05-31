В результате ночной атаки беспилотников в Ростовской области загорелось топливное хранилище частного предприятия, снабжающего сельхозпроизводителей. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, пожар начался после падения обломков дрона в Матвеево-Курганском районе, жителей ближайших домов эвакуировали. К тушению привлекли пожарный поезд. Пострадавших нет.

В поселке Матвеев Курган при атаке дронов пострадали аптека, два магазина и автомобиль; также были повреждены крыша, окна и газовая труба, подачу газа перекрыли.

Всего ночью под ударом оказались девять районов, добавил Слюсарь: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский. По данным главы региона, системы ПВО уничтожили более 50 беспилотников.

Врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что регион за сутки более 60 раз подвергся обстрелу.

«Враг шесть раз обстреливал артиллерией, авиацией и реактивными системами залпового огня. Также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. <…> сбиты и подавлены 63 вражеских беспилотника», — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что три человека получили ранения в Белгородском и Борисовском округах, один из них госпитализирован.

В Кировской области после атаки беспилотников на одном из предприятий в Уржумском районе начался пожар, сообщил губернатор Александр Соколов. Жертв нет, на месте работают оперативные службы.

В Воронежской области тревогу объявляли в Бутурлиновском, Лискинском и Острогожском районах, а также в Воронеже — с 00:31 до 05:11, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат», — сообщил он. В одном из муниципалитетов обломки повредили частный дом, пострадавших нет.

В Саратовской области, по словам главы региона Романа Бусаргина, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Минобороны России сообщило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

В Крыму после ночных атак с 31 мая ввели ограничения на продажу топлива. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бензин АИ-95 в приоритетном порядке отпускают коммунальному и социальному транспорту, по талонам — без ограничений по объему. На АЗС ATAN и ТЭС его будут продавать только по талонам. АИ-92 — не более 20 л на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. «Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней», — заявил Аксенов.