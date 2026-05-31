31 мая в Колумбии пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Густаво Петро не участвует в гонке, так как конституция страны запрещает переизбираться на второй срок подряд. Баллотироваться на президентский пост решили более 10 политиков, но реальные шансы есть только у троих кандидатов — двух правых и одного левого. Подробнее — в материале RTVI.

День Х

Первый тур президентских выборов в республике назначен на 31 мая, однако колумбийцы, проживающие за границей, могли голосовать в течение недели, то есть начиная с 25 мая. По данным властей страны, избирательным правом обладают более 41 млн человек, а проголосовать они могут почти на 14 тыс. участков как в самой республике, так и за ее пределами.

Чтобы одержать победу, кандидату на пост главы государства необходимо получить простое большинство голосов, то есть 50% +1.

Если никто из политиков не сможет преодолеть эту планку, то 21 июня состоится второй тур выборов. В новый раунд пройдут только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

«В отличие от других избирательных процессов, в этот день не голосуют за конгрессменов, губернаторов или мэров, так как состав Конгресса был обновлен в результате парламентских выборов, состоявшихся в марте», — отмечает CNN.

Официально в президентской гонке участвуют 11 кандидатов, но реальные шансы, судя по опросам, есть только у троих.

Главные кандидаты

Фаворитом президентской гонки в Колумбии считается Иван Сепеда от партии «Исторический пакт». По данным на 14 мая, его рейтинг составляет 36%. Этого не хватит для того, чтобы одержать победу сразу в первом туре, но у него есть все шансы выйти в финал.

Сейчас Сепеда официально участвует в политике страны как сенатор, но после победы Густаво Петро — первого в истории левого президента Колумбии — стал его советником.

В своих предвыборных речах Иван Сепеда пообещал внедрить новую экономическую и социальную модель государства, передать фермы бедным слоям населения, а также путем мирных переговоров призвать группировки, занимающиеся торговлей наркотиками, к разоружению. Кроме того, он озвучивал желание увеличить социальные расходы, помешать Центробанку повышать процентную ставку и продолжить работу в направлении пересмотра конституции — то, что начал Петро, пишет газета The Wall Street Journal.

«Критики утверждают, что Сепеда — марксист до мозга костей, который поведет Колумбию по пути Венесуэлы или Кубы. Сепеда отрицает эти утверждения, заявляя, что его политика носит демократический и институциональный характер, хотя он и вырос в коммунистической системе», — отмечает WSJ.

Второе место по популярности пока забирает кандидат от движения «Защитники Родины», колумбийский юрист и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья, известный своими крайне правыми взглядами. В интервью изданию Semana он заявил, что в случае победы на президентских выборах выведет Колумбию из ООН, организации американских государств (ОАГ) и Межамериканского суда по правам человека. По словам де ла Эсприэльи, «ООН и ОАГ — это политические директивы левых, которые не принесли никакой пользы», в качестве примера он привел ситуацию с Венесуэлой и Кубой.

«Какая польза от ООН и ОАГ? Это всего лишь кучка бюрократов, а мы тратим деньги, которых у нас нет. Это нужно прекратить. Какой смысл в представительстве в них?» — сказал кандидат в президенты.

Также Абелардо де ла Эсприэлья отметился такими предложениями, как прекратить мирные переговоры с вооруженными группировками, разрешить гражданам владеть оружием, а также восстановить дипломатические отношения с Израилем, которые были разорваны в 2024 году.

Как пишет агентство Reuters, у него также есть все шансы выйти во второй тур, причем в таком случае де ла Эсприэлья даже сможет обойти Ивана Сепеду.

На третьем месте по опросам расположилась кандидатка от партии правой «Демократический центр», сенатор Палома Валенсия.

Она выступает за повышение уровня безопасности за счет увеличения количества военнослужащих, реформу судебной системы, увеличение финансирования здравоохранения, чтобы сдержать кризис в этой сфере, создание в Колумбии новых дата-центров, снижение налогов и развитие ИИ для борьбы с коррупцией.