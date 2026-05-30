На Украине около 40 компаний подали заявки на участие в эксперименте Минобороны по созданию «частной ПВО», пишет Би-би-си со ссылкой на источники. По ее данным, разрешение от министерства получило около 30 фирм, примерно 10 «интегрированы в общенациональную систему противовоздушной обороны».

«Правда, непосредственно выполняют задачи, то есть несут боевое дежурство, чуть меньше половины из них. Остальные находятся на этапе оформления договоров, закупки оборудования, подготовки личного состава и согласования с командованием Воздушных сил Украины», — говорится в статье.

Идея появления «частной ПВО» на Украине принадлежит заместителю главнокомандующего ВСУ, генералу Андрею Лебеденко, пишет Би-би-си. По его словам, число объектов, которые нужно было защитить, со временем росло, а имеющихся систем ПВО не хватало.

«Стало ясно, что симметричный ответ на эту угрозу не работает. Нужно действовать асимметрично», — рассказал Лебеденко.

Украинское издание «24 Канал» 1 мая писало, что к проекту уже присоединились 24 компании из разных областей страны.

Как появился проект

В июне 2025 года кабмин запустил экспериментальный проект, в рамках которого граждане нескольких категорий, не подлежащих мобилизации (женщины, ветераны, мужчины 18—25 лет, раненые военнослужащие), могли заключить трехлетний контракт с добровольческими формированиями территориальных общин и защищать украинское небо — на деньги местных общин, а не государства.

В ноябре 2025 года эксперимент расширили: право создавать собственные группы ПВО получили предприятия всех форм собственности, включая частные. В марте 2026 года им разрешили «временно выдавать» оружие и боеприпасы. С этого момента проект заработал на практике. Он продлится до 22 ноября 2027 года, после чего Минобороны Украины отчитается перед правительством об эффективности.

Как это работает

Чтобы создать подразделение ПВО, предприятие подает заявку в Минобороны: данные о компании, руководстве, наличии складов и имущества для хранения техники, готовности закупать средства ПВО. Персонал обязан пройти психиатрическое и наркологическое обследование, не иметь судимостей, ограничений по здоровью и связей с Россией или лицами под санкциями.

При этом частные команды не действуют самостоятельно, их координацией занимается командование Воздушных сил: оно выдает координаты целей, доступ к системам мониторинга воздушного пространства и разрешение открыть огонь.

«Силы частной ПВО дополняют возможности Военно-воздушных сил. Это работает по принципу, схожему с частными охранными компаниями. У нас есть полиция, но порядок поддерживают также и частные агентства. <…> По сути, частная ПВО — это охранная компания, только она защищает не наземный периметр, а воздушное пространство», — объясняет генерал Лебеденко.

При этом Би-би-си обращает внимание на то, что среди компаний, получивших разрешение и приступивших к работе, оказалась фирма «Кармин Скай», глава которой Егор Корниенко является давним другом министра обороны Михаила Федорова. Корниенко отрицает, что Федоров как-то ему помогал: по его словам, он подал заявку еще до назначения министра. Но когда 30 марта Федоров объявил о появлении в стране «частной ПВО», он опубликовал в соцсетях видео с кадрами работы именно «Кармин Скай», уточняется в статье.

Среди других кандидатов на участие в проекте — «Укрзализныця», «Укрэнерго» и «Винницкая кондитерская фабрика» корпорации ROSHEN, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Откуда оружие

Операторы имеют право самостоятельно закупать средства РЭБ, турельные установки, пулеметы, дроны-перехватчики и радары — последние необходимо интегрировать в систему Воздушных сил. По словам представителя одной из компаний-участниц проекта, часть вооружения они получают от государства: в частности, на время дежурств им предоставляют радары, стрелковое оружие и ПЗРК.

Согласно постановлению украинского кабмина от 2 марта, командование Воздушных сил может передавать «частникам» технику и боеприпасы. Те возвращаются в течение трех дней после выполнения задачи; норма критического остатка — 50% от первоначального объема. ВСУ рекомендуют, но не обязывают использовать конкретное вооружение.

Сколько стоит и довольны ли власти

Услуги «частной ПВО» могут обходиться в миллионы гривен в месяц, хотя конкретных цифр компании не называют. По словам одного из собеседников Би-би-си, траты на ПВО в среднем составляют 2—7% от убытков в результате атаки БПЛА.

По данным Forbes Ukraine, стартовые вложения в охрану одного объекта начинаются от 20 млн гривен — с учетом оборудования, инфраструктуры, развертывания системы и работы персонала. Один из участников рынка оценил стоимость охраны примерно в 10% от стоимости самого объекта.

«Довольны ли Военно-воздушные силы этим экспериментом? Думаю, да», — заключил Лебеденко.

По словам Лебеденко, в начале сентября ВСУ и Минобороны подготовят промежуточный отчет об эффективности проекта. Украинские власти рассчитывают, что интерес к эксперименту будет расти и достигнет пика летом. В перспективе «противовоздушная защита объектов под ключ» может заинтересовать и иностранных клиентов, рассказали Би-би-си в компаниях-операторах.