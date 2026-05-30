Президент США Дональд Трамп сомневается, что вице-президент Джей Ди Вэнс является для него подходящим преемником, и регулярно опрашивает приближенных по этому поводу, сравнивая его с госсекретарем Марко Рубио. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к главе Белого дома.

По их словам, Трамп часто задает вопрос о Вэнсе: «Есть ли у него все необходимое, чтобы пойти до конца?» — и обычно сам же отвечает, что не уверен в этом.

В разговорах с помощниками и союзниками Трамп не раз сравнивал Вэнса с Рубио, спрашивая мнение окружающих о том, кто из них двоих стал бы лучшим кандидатом в президенты, и давая понять, что никого из них официально не поддерживает.

В интервью Fortune в Овальном кабинете на вопрос о том, кто лучше всего продолжит его дело, Трамп ответил:

«Тот, кто получит эту работу, будет очень важен. А если вы получите неправильного человека — катастрофа».

При этом разговоре Вэнс находился в другой части комнаты и явно слышал ответ президента.

Отношения Трампа с Вэнсом складываются непросто. По данным New York Times, президент не раз указывал вице-президенту на его промахи: как он уронил трофей чемпионов по американскому футболу на лужайке Белого дома, сколько отпусков он взял и тому подобное.

В ноябре 2025 года за завтраком с сенаторами-республиканцами Трамп спросил Вэнса, почему тот не ведет себя более подобострастно, как чиновники председателя КНР Си Цзиньпина:

«Почему ты не ведешь себя так? Джей Ди встревает в разговоры!»

Вэнс, как отмечает NYT, демонстрирует главное качество, которое ценит Трамп — лояльность. Он отбросил свои сомнения по поводу войны с Ираном в пользу защиты политики президента и выполняет традиционную роль «бойца» против критиков Трампа.

Тем не менее позиция Вэнса по иранскому конфликту ситуацию все же усугубляет ситуацию. Как пишет The Atlantic, вице-президент, чей политический взлет отчасти строился на критике избыточного американского вмешательства за рубежом, теперь балансирует между лояльностью Трампу и антивоенными настроениями своей электоральной базы.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая рекомендовала Вэнса Трампу в качестве кандидата в вице-президенты, предупредила: если Вэнс будет баллотироваться в главы государства, он столкнется с проблемами при попытках вновь завоевать доверие республиканцев, выступающих против войны.

«Он больше не может цепляться за свою прежнюю репутацию. Ничто больше не может его защитить», — заявила Грин.

Тем не менее Вэнс остается фаворитом среди республиканцев. Согласно опросу Pew Research Center, 75% избирателей-республиканцев оценивают его положительно, тогда как у Рубио этот показатель составляет 64%. Обозреватель NYT Мэгги Хаберман отмечает, что Вэнс узнаваем, популярен среди базы и привлечет значительные донорские средства. Сам Рубио ранее заявлял Vanity Fair:

«Если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит».

Однако, как подчеркивает The Atlantic, Трамп любит сталкивать своих советников друг с другом и сбивать с толку противоречивыми высказываниями. Например, на этой неделе он сравнил Вэнса с легендарным борцом с мафией Элиотом Нессом за его работу по выявлению фальсификаций на выборах в контролируемых демократами штатах. И тут же начал переспрашивать у советников: «Кому вы отдаете предпочтение — Вэнсу или Рубио?»

Сам Трамп, которому в следующем месяце исполняется 80 лет, не исключает, что в его окружении вообще нет подходящего преемника. В феврале он не стал исключать возможность, что останется у власти и после 20 января 2029 года, назвав это «интересным» сценарием.