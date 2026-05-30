Премьер-министр Биньямин Нетаньяху признался соратникам, что Израиль фактически не участвует в переговорах между Ираном и США, пишет CNN со ссылкой на источники. По их словам, политик также обеспокоен тем, что в возможную сделку Тегерана и Вашингтона не войдут вопросы, выдвинутые израильской стороной.

CNN отмечает, что за три месяца конфликта на Ближнем Востоке ситуация изменилась: если в конце февраля Израиль и США совместно начали наносить удары по Ирану, то теперь, когда американская военная кампания, вероятно, близка к завершению, Нетаньяху фактически оказался «оттеснен на обочину».

Публично критиковать Белый дом израильский премьер не решается, утверждают собеседники CNN.

«Однако за закрытыми дверями, по словам израильских источников, он признал, что Израиль обладает ограниченным влиянием на исход переговоров США с Ираном о прекращении войны», — говорится в статье.

После заключения перемирия в апреле Нетаньяху неоднократно требовал возобновить боевые действия, настаивая, что Иран не выдержит и рухнет, напоминает CNN: «Но Белый дом, по всей видимости, двинулся в противоположном направлении».

Сейчас, по словам источников телеканала, Нетаньяху опасается, что в случае заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном «на обочине» останутся вопросы, которые беспокоят Израиль, — речь идет о запасах иранского урана, обогащенного, программе баллистических ракет и поддерживаемых Ираном группировок в регионе.

«Есть реальные опасения, что [президент США Дональд] Трамп согласится на плохое промежуточное соглашение. Если уран действительно будет вывезен, то это хорошо. Но если это лишь декларация о намерениях, иранцы смогут водить американцев за нос и в итоге ничего не вывезут», — сказал CNN израильский чиновник на условиях анонимности.

Иран, напоминает американский телеканал, публично объявлял, что судьба запасов урана, обогащенного почти до оружейного уровня, не является предметом промежуточного соглашения. И если ранее Трамп настаивал на том, чтобы топливо было вывезено в США, то в последнее время его заявления больше говорят о готовности к компромиссу, отмечает CNN.

Американские и израильские чиновники допускают, что в этих условиях Иран может получить шанс создать ядерное оружие.

«Если блокаду портов [Ирана] снимут, тем более в рамках неудачной сделки, то это значительно укрепит режим. Вместо того чтобы довести его до точки, когда будет нечем платить зарплаты солдатам и полиции, они вольют деньги и это даст режиму деньги на восстановление», — заявил CNN израильский чиновник.

Другой израильский источник высказался еще прямее: «Это ощущается так, словно Трамп бросает нас под автобус».

Еще один острый вопрос связан с Ливаном, который поддерживает Иран. По имеющимся данным, Тегеран добивается включения в мирное соглашение пункта о прекращении боевых действий против Бейрута.

CNN напоминает, что ранее США уже сдерживали Израиль после того, как «Хезболла» усилила атаки дронами на израильские войска и города. Несмотря на это, позднее Нетаньяху поручил армии расширить зону операции в Ливане, настаивая на полной свободе действий.

Между тем двое сторонников израильского премьера в правительстве — министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, оба придерживаются крайне правых взглядов, — призвали Нетаньяху вступить в открытую конфронтацию с Трампом и «дать ясно понять, что государство Израиль не может этого терпеть».

Реакция Израиля, однако, остается подчеркнуто сдержанной: CNN объясняет это тем, что Нетаньяху слишком много вложил в отношения с Трампом, а также указывает на приближение выборов в стране.

Вместо Трампа израильский премьер критикует переговорщиков — Джареда Кушнера (зятя главы Белого дома) и Стива Уиткоффа (спецпосланника американского лидера).

CNN отмечает, что израильские провластные медиа атакуют их обоих. Например, телеведущий Channel 14 Яаков Бардуго, который считается близким к премьеру, заявлял: «Кушнер, Уиткофф и [вице-президент США Джей Ди] Вэнс поставили экономическое урегулирование выше экзистенциальных угроз. При всем уважении к их сделкам — здесь живем мы».

Вместе с тем другой источник CNN, осведомленный о ходе американо-израильских переговоров, объяснил, чтоИзраиль серьезно ошибся в оценке ситуации: «Израильтяне были настолько поглощены идеей смены режима в Иране, что не осознали, что война могла обернуться политической сменой курса в Вашингтоне».

Трамп, по его словам, увидел, что нарратив об Израиле, втягивающем США в масштабную ближневосточную войну, наносит ему политический ущерб — и взял ситуацию под контроль. Это была аллюзия на известный голливудский образ: «хвост виляет собакой», то есть Израиль манипулирует Америкой, поясняется в статье.

«Биби — хороший парень, он будет делать то, что я ему скажу», — заявил на прошлой неделе сам Трамп.

И это уже происходит не в первый раз, уточняет CNN: Трамп объявлял паузу в секторе Газа, Иране, Ливане, фактически ставя Нетаньяху перед фактом, когда тот был настроен продолжать войну.

Люди, которые много лет работали с израильским премьером, в беседе с телеканалом указали на одну и ту же деталь: «Нетаньяху никогда не знает, когда остановиться и зафиксировать потери».

Бывший израильский офицер спецслужб заявил, что у Нетаньяху «есть одна существенная стратегическая слабость — отсутствие воли или способности принимать трудные решения, которые должны дополнять военные шаги».

«Вот почему стратегическое положение Израиля не улучшилось, а даже ухудшилось: иранский режим сохранился, вопрос его ядерной программы не решен, а “Хезболла” и ХАМАС по-прежнему активны», — сказал он.

CNN также приводит данные опроса Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS), согласно которому 45% израильтян считают, что ситуация с Ираном ухудшилась по сравнению с периодом до 7 октября, 31% — что улучшилась. Почти половина убеждена, что Израиль, вероятно, не победит или уже проиграл войну с Ираном. Тех, кто верит в победу, — 41%.

В преддверии выборов Трамп, по словам одного из источников, может предложить Нетаньяху и другие формы поддержки — например, президентский визит, публичные заявления или оборонные соглашения.

CNN отмечает, что более 30 лет израильский премьер выстраивал свою карьеру на убеждении, что союз США и Израиля поможет победить Иран. «Трудно переоценить, насколько глубоко Нетаньяху воспринимает этот момент как возможное личное и политическое поражение», — заявил старший научный сотрудник INSS Дэнни Цитринович.

По его словам, после «многочисленных оперативных успехов и одного оглушительного стратегического провала» Нетаньяху может быть вынужден принять соглашение, которое «не только легитимизирует тот самый режим, который он стремился ослабить, но и обнажает крах его давней иранской доктрины».