В России нужно закрыть лазейку в законе, которой пользуются производители алкоголя и табака, чтобы получать налоговые льготы. Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он отметил, что «поощрять спаивание населения не только неэтично, но и незаконно», добавив, что фракция внесет в ГД соответствующий законопроект.

Парламентарий напомнил о выводах отчета Счетной палаты, которая ранее проанализировала эффективность регионального инвестиционного налогового вычета — механизма, позволяющего компаниям уменьшать налог на прибыль в обмен на инвестиции в собственное развитие.

Как выяснили аудиторы, более половины всех вычетов за 2019—2024 годы — 147,5 млрд рублей — достались предприятиям добывающей, пищевой и химической промышленности, а также производителям алкоголя и табачных изделий. При этом, по оценке Счетной палаты, большинство этих компаний финансово устойчивы и не нуждаются в господдержке. Аудиторы предложили на уровне Налогового кодекса ограничить право на вычет для девяти отраслей, включая нефтегазовую добычу, производство продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Минфин с оценкой Счетной палаты не согласился. В ведомстве считают, что инструмент изначально создавался для того, чтобы дать регионам право самостоятельно стимулировать инвестиции в приоритетные отрасли. Именно финансово устойчивые компании и способны инвестировать, а ограничение льгот затормозит обновление ключевых секторов экономики, указали в министерстве.

Позиция Минфина, по словам Миронова, его удивила.

«Налоговый кодекс строго запрещает применять любые налоговые вычеты и льготы для производителей подакцизных товаров. Однако нормы о специальных инвестиционных контрактах (СПИК) и региональных инвестиционных программах (РИП) не содержат прямого запрета. Этой лазейкой в законе пользуются компании и региональные власти. Мы требуем ее закрыть», — сообщил RTVI депутат.

По его словам, налоговая политика в стране «сломана»: малый и средний бизнес вымирает после налоговой реформы 2026 года, тогда как производители алкоголя и сигарет продолжают получать преференции.

«В России много прекрасных предприятий, которые развивают нашу страну, делают ее сильнее, умнее и богаче. Они производят промышленных роботов, станки, самолеты, детские товары. И большинство из них обложено непосильными налогами. Как только речь заходит об алкоголе и табаке, министерство начинает беспокоиться об инвестиционном климате и развитии ключевых отраслей. Позиция Минфина в этом вопросе по меньшей мере изумляет», — сказал глава думской фракции.

Он добавил, что «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект о полном запрете любых налоговых вычетов и льгот для производителей алкоголя, табака и других подакцизных товаров.

Ранее Миронов предложил отменить возврат НДС экспортерам нефти и газа и ввести для них налог на сверхприбыль.

По его расчетам, только за май эти меры принесли бы бюджету 98 млрд рублей — отмена возврата НДС дала бы 78 млрд, налог на сверхприбыль — еще 20 млрд. Этой суммы хватило бы на годовое содержание таких регионов, как Курганская и Магаданская области. Годовые бюджеты 20—25 российских регионов не дотягивают до того, что обе меры могли бы дать за один месяц, отметил он.