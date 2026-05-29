Президент США Дональд Трамп сообщил о намерени принять 29 мая на совещании с помощниками окончательное решение о том, утверждать ли предварительно согласованную договоренность с Ираном.

«Я сейчас буду проводить встречу в Ситуационной комнате [Белого дома], чтобы принять окончательное решение», — написал он в соцсети Truth Social, комментируя выработку соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

По словам Трампа, большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована. Она предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов, указал глава Белого дома.

«Беспрецедентная» морская блокада иранских портов со стороны США будет снята, а застрявшие в Ормузе суда начнут «процесс возвращения домой», утверждает Трамп.

Он также сообщил, что все подводные мины в проливе будут уничтожены. Трамп предположил, что их «не будет много», отметив, что часть из них уже ликвидирована путем детонации.

«Иран немедленно завершит устранение и/или подрыв любых оставшихся мин», — написал президент США.

Трамп подчеркнул, что Тегеран должен согласиться с невозможностью обладания ядерным оружием. Среди требований в рамках мирного соглашения американский лидер также назвал извлечение и уничтожение обогащенного урана силами США в координации с Ираном и МАГАТЭ.

Кроме того, согласованы «другие, менее важные положения» сделки, рассказал Трамп. Он добавил, что, согласно выработанным договоренностям, «обмена финансовых средств не произойдет до соответствующего уведомления».

МИД Ирана вечером 29 мая заявил, что окончательное понимание по сделке с США пока не достигнуто, передает IRNA. По данным агентства, контакты между сторонами продолжаются.