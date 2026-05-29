Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился размером ставок утильсбора в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он высказал недовольство на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в столице Казахстана Астане.

Как напомнил Лукашенко, при создании ЕАЭС среди прочего говорилось о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. Без нее автомобиля быть не может, указал белорусский лидер.

«А сейчас что произошло: каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить?» — обратился он к участникам встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал в комментарии журналистам, что это была критика Лукашенко в адрес Москвы, отметив, что позицию главы республики «тоже все уважают».

«Это позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да. И это повод для работы на двустороннем и многостороннем уровне», — сказал Песков.

По действующим правилам, при первичном введении любого автомобиля в эксплуатацию на территории России нужно заплатить утилизационный сбор — сумму, которая должна возместить государству затраты на утилизацию машины в дальнейшем. Это касается любых автомобилей: как внутреннего производства, так и импортных, как новых, так и подержанных. В российских новых машинах стоимость утильсбора уже заложена в цене.

С 1 декабря 2025 года заработали новые правила расчета утильсбора — ставка зависит не только от объема, но и от мощности двигателя. При этом ставки регулярно поднимают: последний раз утильсбор повысился с 1 января 2026 года, а перед этим дважды индексировался в 2025 году — в январе и декабре.

В январе 2026 года Минпромторг РФ вынес на публичные обсуждения проект корректировки механизма утильсбора для автомобилей, ввозимых в страну из ЕАЭС (Беларусь, Киргизия, Казахстан и Армения). Ведомство хотело установить расчет по единому тарифу российской таможни. Таким образом никто не смог бы сэкономить, купив автомобиль в другой стране ЕАЭС, где действуют более низкие пошлины, и затем оформив его ввоз в Россию.

Минпромторг намеревался ввести эти поправки в действие уже с 1 апреля, однако решение отменили и направили проект на дополнительное согласование. Утильсбор на машины из ЕАЭС с 1 апреля не изменился.

В мае в Казахстане вступил в силу приказ Министерства экологии и природных ресурсов, по которому утильсбор за автомобили, импортируемые в республику из России и Беларуси, вырос в десятки раз, сообщал ТАСС.

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявил, что в стране не делают никаких нововведений для российского рынка, а принимают зеркальные меры, так как в РФ был поднят утильсбор на авто, в том числе произведенные в Казахстане.