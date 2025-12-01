С 1 декабря в России заработали новые правила расчета утилизационного сбора. Теперь ставка зависит не только от объема, но и от мощности двигателя — и это уже меняет рынок.

Что изменилось

Главное нововведение — привязка утильсбора к мощности. Льготный тариф для физических лиц теперь действует только для машин до 160 л. с. Все более мощные автомобили считаются по коммерческим ставкам — они в разы выше.

Под новые правила попали и гибриды с электрокарами: для них рассчитывают общую мощность всей установки. По версии властей, это должно стимулировать локальное производство и снизить привлекательность прямого импорта.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в комментарии Autonews.ru отметил, что подорожание затронет и вторичный рынок, где много импортных машин мощнее 160 л. с.

Что говорят дилеры

Российские дилеры ожидают повышение цен уже в декабре.

«Рольф» прогнозирует легкий рост в первый месяц, усиленный дефицитом осенью.

В «Авилоне» считают, что автомобили могут подорожать минимум на 800 тысяч рублей, особенно мощные иномарки.

В ГК «Автодом» заявляют: сильнее всего вырастут цены на гибриды и электрокары параллельного импорта — например, Li Auto и Aito Seres. Подорожание — до нескольких миллионов.

Мнение экспертов

По словам главы «Автостата» Сергея Целикова (цитата по Autonews.ru), вырастут в цене почти все машины: одни символически, другие значительно. Некоторые модели станет невыгодно завозить вовсе.

Гендиректор «Мотор-Плейс» Михаил Плотников ожидает, что даже автомобили до 160 л. с. подорожают — ближе к концу 2025 года на 5—10%.

Позиция властей

Первый вице-премьер Денис Мантуров признает подорожание «параллельных» и «серых» машин, но считает влияние реформы на российские модели минимальным. Он напоминает, что 80% автопарка — машины до 160 л. с., для которых льготы сохраняются.

Что будет дальше

Дилеры не планируют менять стратегии:

«Рольф» продолжит ввозить и мощные автомобили, считая, что надбавка в 120—250 тыс. руб. не остановит клиентов.

В «Авилоне» допускают расширение линейки до 160 л. с., если будет спрос, но не откажутся и от мощных моделей.