В России летом 2026 года останется прямое авиасообщение максимум с 32 странами — это в три раза меньше, чем в СССР в эпоху «железного занавеса». Такие данные привела аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Даже по сравнению с прошедшей зимой прямых рейсов стало на 25% меньше, отметили эксперты. Они объяснили это сезонностью, проблемами, связанными с топливом и геополитикой, а также ограничениями из-за войны на Ближнем Востоке.

К примеру, в летнем расписании нет полетов на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Алжир. Вместе с тем не исключено, что какие-то рейсы могут в скором времени возобновиться, добавили в АТОР.

В наиболее массовом секторе организованного туризма число доступных прямых рейсов еще больше ограничено. В лучшем случае это лишь полтора десятка направлений, указали в Ассоциации.

Дело в том, что с марта пакетные туры нельзя продавать в Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию, а также Иран, Катар и Оман. Некоторые страны в принципе не рассматриваются как безопасные для туризма, хотя туда есть прямые рейсы из России. Это, например, Афганистан и Ирак.

«Для сравнения, даже в СССР во времена „железного занавеса“ зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х годов „Аэрофлот“ обслуживал около 80—90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран», — говорится в публикации.

При этом стоит учитывать, что многие из направлений, которые сегодня считаются зарубежными, на тот момент относились к внутренним.

Нынешним летом прямыми авиарейсами россияне могут вылететь в следующие страны: Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Китай (включая Гонконг), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, КНДР, Киргизию, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию.

«Выбросить десятки тысяч»: почему россияне остались дома на майские