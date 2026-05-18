В России летом 2026 года останется прямое авиасообщение максимум с 32 странами — это в три раза меньше, чем в СССР в эпоху «железного занавеса». Такие данные привела аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Даже по сравнению с прошедшей зимой прямых рейсов стало на 25% меньше, отметили эксперты. Они объяснили это сезонностью, проблемами, связанными с топливом и геополитикой, а также ограничениями из-за войны на Ближнем Востоке.

К примеру, в летнем расписании нет полетов на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Алжир. Вместе с тем не исключено, что какие-то рейсы могут в скором времени возобновиться, добавили в АТОР.

В наиболее массовом секторе организованного туризма число доступных прямых рейсов еще больше ограничено. В лучшем случае это лишь полтора десятка направлений, указали в Ассоциации.

Дело в том, что с марта пакетные туры нельзя продавать в Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию, а также Иран, Катар и Оман. Некоторые страны в принципе не рассматриваются как безопасные для туризма, хотя туда есть прямые рейсы из России. Это, например, Афганистан и Ирак.

«Для сравнения, даже в СССР во времена „железного занавеса“ зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х годов „Аэрофлот“ обслуживал около 80—90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран», — говорится в публикации.

При этом стоит учитывать, что многие из направлений, которые сегодня считаются зарубежными, на тот момент относились к внутренним.

Нынешним летом прямыми авиарейсами россияне могут вылететь в следующие страны: Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Китай (включая Гонконг), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, КНДР, Киргизию, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию.