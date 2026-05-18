Принц Уильям планирует продать пятую часть своего герцогства Корнуолл в течение ближайших десяти лет, чтобы инвестировать около £500 млн (примерно $625 млн или €575 млн) в решение жилищного и экологического кризисов. Об этом рассказал главный исполнительный директор герцогства Уилл Бакс, сообщает Daily Mirror.

По его словам, принц Уэльский решил, что герцогство «не должно просто существовать, чтобы владеть землей, — оно в первую очередь должно оказывать положительное влияние на мир».

Вырученные средства — за счет продажи земли, доходов от застройки, партнерств и заимствований — направят на приоритетные цели принца: от восстановления рек и борьбы с бездомностью до поддержки психического здоровья фермеров и организации встреч для преодоления одиночества в деревнях.

Сам Уильям, которому герцогство приносит около £23 млн в год (около $28,7 млн или €26,5 млн) на частные, официальные и благотворительные расходы его семьи, в прошлом году навестил фермерские угодья в Дартмуре и пообещал:

«Мы не традиционный землевладелец — мы хотим быть кем-то большим для вас».

Принц подчеркнул важность сохранения исторических и общественных связей, но при этом модернизации без потери духа сообщества.

В марте 2026 года арендаторы поместья Браднинч в Девоне, столетиями входившего в состав герцогства, сообщали о стрессе из-за планов продажи земли. Бакс уточнил, что все десять арендаторов вовлечены в диалог о выкупе их ферм, и большинство, по его мнению, согласятся.

Герцогство Корнуолл было основано в 1337 году королем Эдуардом III для обеспечения наследника престола. На сегодняшний день портфель активов принца Уильяма насчитывает от двух до трех тысяч объектов недвижимости в 23 графствах Англии и Уэльса на 130—140 тысячах акров земли, которые он намерен консолидировать вокруг пяти «сердечных территорий» — острова Силли, Корнуолла, Дартмура, района Бат и Кеннингтона в Южном Лондоне.