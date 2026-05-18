Технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания NtechLab, на ЦИПР-2026 представила премьер-министру России Михаилу Мишустину мобильный комплекс видеоаналитики. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, где нет необходимой инфраструктуры или даже электричества. Такой комплекс может также использоваться на крупных массовых мероприятиях.

Комплекс смонтирован на шасси автомобиля «Газель NN Комби» в трехсалонной компоновке, предусматривающей, помимо кабины водителя, серверный отсек для размещения оборудования и рабочий салон для персонала.

«Компания NtechLab ориентируется на создание интегрированных аппаратно-программных комплексов с возможностью быстрого развертывания. При простоте установки и использования наш мобильный комплекс видеоаналитики позволяет обеспечить полноценную охрану периметра, включая детекцию оставленных предметов, драк или падений. Первым заказчиком комплекса стала Нижегородская область», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил высокую экономическую эффективность использования комплекса. Он обратил внимание, что проведение всего 6 мероприятий с использованием мобильного решения вместо стационарных камер может сэкономить 26 млн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что таким образом можно «сэкономить стоимость этой машины».

Видеоданные анализируются программным обеспечением комплекса в режиме реального времени. Это позволяет контролировать доступ на территорию проведения мероприятия, исключая допуск лиц, присутствие которых нежелательно или создает угрозу общественной безопасности, а также выявлять тревожные ситуации: нарушения правопорядка и иного рода угрозы.

В состав комплекса входят 28 видеокамер, из которых 24 подключаются по высокоскоростному защищенному радиоканалу. Они предназначены для автоматического мониторинга рубежей контроля и внешнего периметра. Четыре всепогодные камеры дальнего радиуса обзора, размещаемые на крыше, позволяют отслеживать оперативную обстановку, пешеходный и автомобильный трафик и осуществлять автоматический интеллектуальный контроль верхней полусферы в районе размещения комплекса. Предусматривается также возможность подключения внешних источников видеосигнала — например, камер АПК «Безопасный город».

Один такой комплекс способен обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 кв. км с общим числом участников свыше нескольких сот тысяч человек. На мероприятиях большего масштаба возможна организация совместной работы нескольких автомобилей, объединенных в общую сеть. Работа комплекса настраивается в течение нескольких минут, а сам он может автономно функционировать в течение длительного времени.

NtechLab — мировой лидер в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, многократный победитель международных конкурсов (в частности, престижного Face Recognition Vendor Test NIST). Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем 70 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.